12月8日東京地裁は「被告が既婚者であることを意図的に秘して原告と性行為を繰り返したことは、原告の貞操権を侵害する故意の不法行為に当たるものと認められる」マッチングアプリで出会った男性が「独身」と偽っていたとして、会社員の女性が損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は今週、男性に対して慰謝料など合わせて151万円の支払いを命じた。

【映像】マイコさん（仮名）と独身偽装男性のデート中の様子

この判決で注目された「貞操権の侵害」とはどういったものなのか。裁判では「交際から結婚に発展することを期待して性的関係を持つかどうかを決定する場合、独身と偽られるとその正しい判断ができず、権利を奪われること」とされている。

ABEMA的ニュースショーはこの裁判で「貞操権の侵害」が認められた女性に話を聞いた。マイコさん（仮名）は「気軽に遊びでとか、ちょっと恋愛ごっこをしたかったとか、もうそんなノリで女性の人生を狂わせないでほしいというか、搾取しないでほしい。私からしたらレイプと一緒」と訴えた。

マイコさんはマッチングアプリで大手広告会社勤務の男性と出会い、交際を始めた。アプリのプロフィールには「既婚者お断り」と、不倫への強い抵抗感を直接伝えていたそうで、「既婚者に都合のいい不倫相手にされるとか、最も嫌いって言いきっていた。そんな中で（相手は）身元も開示してきた」と語る。

男性は自身の本名や職場を提示。ネット検索でも顔と名前が一致したため、マイコさんは完全に独身だと信じていた。「本当に1カ月近くやり取りをしていて、ずっとラリーが続く状態で割と楽しかった。（連絡が）つながらない時間帯とか、土日は連絡できないとかも全くない。向こうは私の外見が『超絶好み』と言っていて、すごくプッシュされて、本当にお付き合いに向かっているんだろうという感覚だった」と振り返った。

マイコさんは初対面の日に真面目な付き合いを確認し、交際を開始。日々のやり取りでは「数日マイコロスしただけでなんかソワソワした」「なんか会うのに1週間空くの久々でマイコ欠乏症になってるわw」といった言葉が並んでいた。

レストランでの食事や水族館デートなど、絵に描いたような恋人同士の時間は続いた。しかし、「ラブラブのデートをして、明け方までLINEのやり取りをしていてイチャイチャで、次の日に急にブロックされ、そこから音信不通」と、交際から4カ月後に突然連絡が途切れたそう。心配になったマイコさんは調査会社に依頼。すると男性には妻子がいることがわかった。

マイコさんは「こんなかわいい子供がいて何をしているんだろうとか、私が思っている彼の人物像と、押し迫ってからの人物像が全く整合せずに理解ができない日々。ショックすぎて1週間ぐらい寝られなかった。今となっては、彼の非日常ごっこの道具にされていただけ。物のように扱われていたなっていう感覚」と心中を吐露した。

マイコさんによれば、その後互いに弁護士を立てて話し合いをしたものの、男性側から謝罪はなし。男性側から20万円の解決金が提示されたが民事裁判へ。裁判所からは和解勧告、和解案として300万円が提案されたが、マイコさんはこれを拒否したという。「お金目当てだったらそれで終わっている。和解することで事実認定が正確にされないとか、彼の不法行為は細かく書かれない、残らないっていうのが嫌だった。いかにその行為が悪手だったのか法で認定してほしい」と、あえて裁判にした理由を語った。

弁護士の中川みち子氏は貞操権について「誰と性的な関係を持つか、自分で決めることのできる権利」だとして、「最終的には結婚を目指して交際をしたい、そのときに相手を選ぶ際に相手が独身だと偽っていたら『独身じゃなかったらこの人とは性的な関係を持たない』という選択権が奪われる。それで侵害されているという風に認定されている」と解説。

今回の裁判のポイントは「女性が何度も独身であることを確認していたこと、結婚を最終目的とした真剣な交際を目指していることをはっきりさせていたこと」だという。

また、貞操権の侵害の例としては「既婚者であることを隠して独身と偽り、交際や性交渉を持つ」「結婚の意思がないのに結婚を装って性交渉を持つ」「暴力や脅迫で無理やり性交渉を持つ」といったものがあるという。

（『ABEMA的ニュースショー』より）