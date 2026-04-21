生成AIによるなりすましのリスクが高まるなか、本人確認などのための「一人にひとつのデジタルID」を運営する取り組みに東京大学が連携すると発表しました。【映像】「デジタルID」運営に東京大学が連携を発表「ワールドID」は顔と目の虹彩を登録することで一人にひとつのアカウントのみ発行されるデジタルIDで、現在はマッチングアプリのTinderで試験的に使われています。本人であることの証明として人型の青いバッジが表示