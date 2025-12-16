復旧まで6時間…地下鉄が突然「全線ストップ」した理由。“たった1個の風船”が引き起こした「衝撃の事態」とは
世界的にもダイヤの乱れが少ないと言われている日本の鉄道。その正確さは訪日外国人観光客たちを驚かせているが、日本人にとっては当たり前のこと。しかし、それでも時として事故や故障などにより列車の運休・遅延が生じてしまうことがある。
起きてしまった以上は仕方なく、なかには駅員相手にキレている者もいるが、彼らに文句を言うのは筋違い。とはいえ、復旧まで長時間待つ場合も多く、代替交通手段があったとしても遠回りや余計な出費を強いられてしまうこともある。
いずれにしても巻き込まれた側にとっては大きなストレスだ。
◆札幌の「地下鉄東西線」で突然停電…
「『文化の日』で祝日だった11月3日の出来事です。買い物を終えて家に帰ろうと午後3時半ごろに駅に行くと、地下鉄が全線止まっていました」
そう語るのは、札幌に単身赴任中の会社員の大山光彦さん（仮名・40歳）。実はこの日、札幌市営地下鉄の東西線では午後3時過ぎに停電が発生し、全線がストップ。自宅はその沿線にあったため、帰りの交通手段を失ってしまったのだ。
「当時私は、札幌の中心部にある大通駅にいて、ここから自宅へ帰るには、最寄り駅から歩く時間を入れても普段なら30分かかりません。しかも、この時点では復旧の見通しは立っておらず、どうしたものかと途方に暮れていました……」
大通駅は札幌駅とススキノのちょうど中間に位置し、大規模な地下街になっている。駅周辺はオフィス街でもあるが、同時に商業施設も多く、大山さんが駅に着いた時は、普段の休日以上に人で溢れている状態だった。
「ちなみに大通駅から私の社宅マンションの最寄り駅までは7駅。距離にして8kmちょっとなので絶対に歩けない距離ではないですが、この時は買い物して両手が塞がっていましたし、天気も雲が増え始めて雨が降りそうな雰囲気になっていました。だから、歩いて帰るのはやめたほうがいいなって」
◆迂回ルートでの帰宅は定期券が使えず…
東豊線という別の地下鉄の終着駅まで行き、そこからバスに乗り換えれば自宅最寄り駅まで行くことはできたが、バスは1時間に1本のみで、調べると待ち時間の関係で2時間近くかかりそうなことが判明。しかも、定期券が使える区間ではなかった。
「たしか、地下鉄代とバス代を合わせると490円。その程度なら……と思わなくもなかったですけど、別に急いでいるわけではなかったですし、やっぱりもったいないなって。だから地下街の壁に寄りかかって、いつ運行が再開するとも分からない地下鉄を待っていました」
地下鉄はその日の夕方5時前に一部区間で運行を再開したが、動いていたのは大山さんの最寄り駅の2つ手前まで。この時点で1時間半近く待っていたこともあり、とりあえずその駅まで移動することにしたそうだ。
「ホームは普段の朝夕のラッシュ並みというか、それ以上で混んでいる感じでした。それで地下鉄が動いていた駅まで移動。そこから社宅マンションの最寄り駅付近までは自転車・歩行者専用道路がほぼ並行する形で走っていたため、2kmちょっと歩いて帰りました。雨が少しパラついていましたが、全線復旧の時間についてはまだメドが立っていない感じだったので。結局、自宅に戻って来られたのは夕方6時頃。普段の5倍以上の時間がかかってしまいました……」
◆停電の原因は「アルミ製バルーン」
なお、全線が復旧したのは夜9時頃。この日の停電の原因は、後日発表された札幌市交通局からの情報によると「アルミ製バルーン」。これが地下鉄構内へと飛んで行ってしまい、地下鉄に電力を供給する電線に当たってショート。それにより停電が引き起こされてしまったのだ。
「子供が持っていた風船をうっかり手放してしまった可能性が高いと思います。その子を責める気はないですけど、もし私の息子がそれをやらかしたらと思うと……下手したら損害賠償なんて話になりかねませんし、ちょっと想像したくないです。ただ、それ以前にこういう事故を招くような素材を風船に使っているのはマズいと思う。こういう問題が実際に起きている以上、規制を設けるべきではないでしょうか。私以外にも大勢の人の貴重な時間を奪ったわけですし、鉄道会社にとってもいい迷惑だったはずです」
◆過去に同様のケースも
実は、同様のアルミ製バルーンによる交通トラブルは今回が初めてではない。16年12月には東急東横線、22年10月には大阪メトロ・御堂筋線、25年2月には都営新宿線などでも起きており、運転見合わせとなっている。
基本的にアルミ製バルーンに関しては「絶対に離さないでください」など注意喚起を行う鉄道会社は多いが、持ち込み禁止にはしていない。仮に禁止にしても、駅員が通常の業務をこなしながらチェックするには負担が大きいだけに、こうした事故のリスクがない素材にするように国なり業界団体が規制を設けるべきなのかもしれない。
＜TEXT／トシタカマサ＞
【トシタカマサ】
ビジネスや旅行、サブカルなど幅広いジャンルを扱うフリーライター。リサーチャーとしても活動しており、大好物は一般男女のスカッと話やトンデモエピソード。4年前から東京と地方の二拠点生活を満喫中。
起きてしまった以上は仕方なく、なかには駅員相手にキレている者もいるが、彼らに文句を言うのは筋違い。とはいえ、復旧まで長時間待つ場合も多く、代替交通手段があったとしても遠回りや余計な出費を強いられてしまうこともある。
◆札幌の「地下鉄東西線」で突然停電…
「『文化の日』で祝日だった11月3日の出来事です。買い物を終えて家に帰ろうと午後3時半ごろに駅に行くと、地下鉄が全線止まっていました」
そう語るのは、札幌に単身赴任中の会社員の大山光彦さん（仮名・40歳）。実はこの日、札幌市営地下鉄の東西線では午後3時過ぎに停電が発生し、全線がストップ。自宅はその沿線にあったため、帰りの交通手段を失ってしまったのだ。
「当時私は、札幌の中心部にある大通駅にいて、ここから自宅へ帰るには、最寄り駅から歩く時間を入れても普段なら30分かかりません。しかも、この時点では復旧の見通しは立っておらず、どうしたものかと途方に暮れていました……」
大通駅は札幌駅とススキノのちょうど中間に位置し、大規模な地下街になっている。駅周辺はオフィス街でもあるが、同時に商業施設も多く、大山さんが駅に着いた時は、普段の休日以上に人で溢れている状態だった。
「ちなみに大通駅から私の社宅マンションの最寄り駅までは7駅。距離にして8kmちょっとなので絶対に歩けない距離ではないですが、この時は買い物して両手が塞がっていましたし、天気も雲が増え始めて雨が降りそうな雰囲気になっていました。だから、歩いて帰るのはやめたほうがいいなって」
◆迂回ルートでの帰宅は定期券が使えず…
東豊線という別の地下鉄の終着駅まで行き、そこからバスに乗り換えれば自宅最寄り駅まで行くことはできたが、バスは1時間に1本のみで、調べると待ち時間の関係で2時間近くかかりそうなことが判明。しかも、定期券が使える区間ではなかった。
「たしか、地下鉄代とバス代を合わせると490円。その程度なら……と思わなくもなかったですけど、別に急いでいるわけではなかったですし、やっぱりもったいないなって。だから地下街の壁に寄りかかって、いつ運行が再開するとも分からない地下鉄を待っていました」
地下鉄はその日の夕方5時前に一部区間で運行を再開したが、動いていたのは大山さんの最寄り駅の2つ手前まで。この時点で1時間半近く待っていたこともあり、とりあえずその駅まで移動することにしたそうだ。
「ホームは普段の朝夕のラッシュ並みというか、それ以上で混んでいる感じでした。それで地下鉄が動いていた駅まで移動。そこから社宅マンションの最寄り駅付近までは自転車・歩行者専用道路がほぼ並行する形で走っていたため、2kmちょっと歩いて帰りました。雨が少しパラついていましたが、全線復旧の時間についてはまだメドが立っていない感じだったので。結局、自宅に戻って来られたのは夕方6時頃。普段の5倍以上の時間がかかってしまいました……」
◆停電の原因は「アルミ製バルーン」
なお、全線が復旧したのは夜9時頃。この日の停電の原因は、後日発表された札幌市交通局からの情報によると「アルミ製バルーン」。これが地下鉄構内へと飛んで行ってしまい、地下鉄に電力を供給する電線に当たってショート。それにより停電が引き起こされてしまったのだ。
「子供が持っていた風船をうっかり手放してしまった可能性が高いと思います。その子を責める気はないですけど、もし私の息子がそれをやらかしたらと思うと……下手したら損害賠償なんて話になりかねませんし、ちょっと想像したくないです。ただ、それ以前にこういう事故を招くような素材を風船に使っているのはマズいと思う。こういう問題が実際に起きている以上、規制を設けるべきではないでしょうか。私以外にも大勢の人の貴重な時間を奪ったわけですし、鉄道会社にとってもいい迷惑だったはずです」
◆過去に同様のケースも
実は、同様のアルミ製バルーンによる交通トラブルは今回が初めてではない。16年12月には東急東横線、22年10月には大阪メトロ・御堂筋線、25年2月には都営新宿線などでも起きており、運転見合わせとなっている。
基本的にアルミ製バルーンに関しては「絶対に離さないでください」など注意喚起を行う鉄道会社は多いが、持ち込み禁止にはしていない。仮に禁止にしても、駅員が通常の業務をこなしながらチェックするには負担が大きいだけに、こうした事故のリスクがない素材にするように国なり業界団体が規制を設けるべきなのかもしれない。
＜TEXT／トシタカマサ＞
【トシタカマサ】
ビジネスや旅行、サブカルなど幅広いジャンルを扱うフリーライター。リサーチャーとしても活動しており、大好物は一般男女のスカッと話やトンデモエピソード。4年前から東京と地方の二拠点生活を満喫中。