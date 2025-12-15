Image: はらいさん

「両方」に設定しておけば、通知を見落とすことが少なくなりそう。

iPhoneにはアクセシビリティ機能として、本体背面のLEDフラッシュを点滅させて通知を知らせてくれる機能が存在します。

先日配信されたiOS 26.2ではこのフラッシュ通知が強化され、新たに画面を点滅させることができるようになりました。

消音モードがオンでも通知に気づきやすくなるのがメリット

Image: はらいさん

フラッシュ通知をオンにするには、『設定』アプリ→アクセシビリティ→オーディオとビジュアル→フラッシュ通知の順にタップします。iOS 26.2がインストールされたiPhoneでは、LEDフラッシュに加えて画面と両方という項目が追加されているのがわかります。

LEDフラッシュによる通知はピカッ、ピカッと明るいライトで知らせてくれるため、消音モードがオンの状態でも通知に気づきやすくなりますが、十分な効果を得るには基本的にiPhoneを裏返して置いておく必要がありました。

画面のフラッシュ通知は、常時表示モードがオフの時に役立ちそう

Gif: はらいさん

まず最初に常時表示モードがオンの状態で、画面フラッシュ通知を設定してみました。ロック画面に通知が届くと、画面が何度も点滅するというわけではなく、ゆっくりと画面が2回明るくなりました。

正直思ったよりも主張は控えめで、人によってはあまり効果を実感できないかもしれません。

Gif: はらいさん

続いて常時表示モードをオフにした状態で、画面フラッシュ通知を設定してみました。画面が真っ暗の状態からピカピカと分かりやすく点灯するため、こちらの方が圧倒的に通知に気づきやすそうですね。

「両方」を選択すれば画面フラッシュとLEDフラッシュが同時に作動するため、通知を見落としがちの方や通知音が聞き取りづらいと感じる方はぜひ1度お試しください。

Source: 9to5Mac