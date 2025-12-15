大友克洋氏が原画・監修を担当！日本交通文化協会「Procession Spin」

公益財団法人日本交通文化協会が、世界的漫画家・大友克洋氏が原画・監修を務める大型陶板レリーフ「Procession Spin」を東京メトロ日比谷線銀座駅に設置。

2025年12月15日（月）より公開が開始され、地下空間に圧倒的な存在感を放つ新たなパブリックアートが登場しました。

日本交通文化協会「Procession Spin」

公開日：2025年12月15日（月）

設置場所：東京メトロ日比谷線銀座駅 B1番出口付近

作品規模：縦2.4m × 横7.0m

原画・監修：大友克洋氏

「Procession Spin」と名付けられた本作は、実在する美術品や構造物、精神的な造形、そして未来的・創造的な表現が大きなうねりの中に高密度で配置された作品。

縄文時代から人間がつくってきた様々な美術が連なり、現代からその先へと連綿と続いていく流れが視覚化されています。

それぞれの時代の人々の想いや祈りが形を変えながら受け継がれてきた時間そのものを表現した、壮大なアートワークです。

290種類の釉薬と異素材の融合

縦2.4メートル、横7.0メートルにおよぶ巨大な画面は、164個の陶板ピースと4つのブロンズピース、計168ピースで構成。

製作にあたっては290種類もの釉薬を掛け合わせ、複雑な色と質感を追求しています。

右側の縄文土器部分には田んぼの土を精製して使用し、中央の十一面観音には金箔を施すなど、部位ごとに素材を使い分けるこだわりも。

左側の未来へと続く部分では低温釉薬によりメタリック感を表現しており、左下にあるバイクのステッカー部分は、大友氏自らが色付けを施しています。

構想から完成まで約5年の歳月

本作は、日本交通文化協会の563作品目のパブリックアートとして企画されたもの。

『AKIRA』などで知られる大友克洋氏が約3年を費やして描いた原画をもとに、クレアーレ熱海ゆがわら工房の職人7人が約2年かけて立体的な陶板レリーフへと昇華させました。

作家と職人の対話、そして確かな技術によって生み出された「Procession Spin」。

銀座を訪れる人々に強烈なインパクトを与える、新たな文化発信拠点としての役割も期待されます。

日本交通文化協会「Procession Spin」の紹介でした。

