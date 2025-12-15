【「2025.12.16 update」バトル変更リスト】 12月15日公開

カプコンは12月15日、Nintendo Switch 2/プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Steam用格闘ゲーム「ストリートファイター6」における「2025.12.16 update」のバトル変更リストを公開した。

今回実施されるバランス調整は、主に舞、サガット、エレナを対象としたもの。舞に関しては端に追い詰めた際の連係が全キャラクター中でも屈指の強さになっていたとし、「花蝶扇」のドライブゲージ周り等の調整が行なわれている。

また、エレナ・サガットに関しては主要技の一部がコンセプトを発揮しにくくなっている現状を鑑みて、使い勝手を改善する調整を行なったとしている。

そのほか、各キャラクターで発生していた不具合の修正なども行なわれる予定となっている。

□「2025.12.16 update」バトル変更リストのページ

【調整方針】【全ファイター共通】【舞】【サガット】【エレナ】

