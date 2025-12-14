新宿で5年ぶりとなる「冬のあいぱく Premium」開催決定！ “スイーツ×アイス”など100種類以上が集結
全国各地から厳選された絶品アイスが集う「冬のあいぱく Premium TOKYO 2026」が、2026年1月9日（金）〜2026年1月18日（日）の期間、東京・新宿にある新宿住友ビル 三角広場で開催される。
【写真】日の丸弁当そっくりのアイスも！ 個性的なラインナップ一覧
■温かい屋内空間でアイスを堪能
今回5年ぶりの冬季開催となる「冬のあいぱく Premium TOKYO 2026」は、温かい屋内空間で、冬だからこそ味わえる30ブランド100種類以上のアイスがそろうイベント。
ラインナップには、“スイーツ×アイス”の新感覚ハイブリッドとして、まるで本物のパスタのような見た目のアイス「ボロネーゼ」や、日本の食卓を再現した「日の丸弁当」が登場する。
また、ホクホクの焼き芋に冷たいアイスを乗せた冬定番の“焼き芋×アイス”や、濃厚ピスタチオジェラートとふわふわ食感の台湾カステラを組み合わせた“ピスタチオ×台湾カステラ”も展開。
さらに、初登場のスペイン発チョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」や、「あいぱく」の店舗「あいぱくTOKYO」が提供するソフトクリームも用意され、全国各地のプレミアムアイスクリームとスイーツのコラボが楽しめる。
なお、会場では、アイスをお持ち帰りできる「あいぱく オリジナル保冷バッグ（ドライアイス付き）」を販売。加えて、アイスクリームをテーマにした創作雑貨の祭典「ICECREAM HOLIC（アイスクリーム・ホリック）」も同時開催予定だ。
