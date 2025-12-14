あの芥川賞作家も利用…「AIを使いこなして当たり前」の時代、食いっぱぐれないために磨く「たった一つのこと」

「知的生産のデフレ」が始まった

こんにちは。作家のエージェントという少し聞き慣れない仕事をしています。作家の企画を練り、その企画を出版社に売り込む仕事です。テレビ業界でいうと、出版社はテレビ局で、作家のエージェントは芸能プロダクションのような存在でしょうか。

私は作家のエージェントとして、日々、出版を目指す著者や出版社と向き合っています。その作家のエージェントの立場から見ても、「著者の役割」「出版の価値」は、AIによって大きく揺さぶられ始めています。果たしてAI時代が進むと、著者は干上がってしまうのでしょうか。それとも、新たな可能性が拓けるのでしょうか。少し考えてみます。

最近、著者と出版社が結ぶ出版契約書の中に「AIを使って本文を書かないこと」という項目が追加されるようになりました。具体的には「生成AIから出力された文章・画像・図表を主として利用した記述は存在しないこと保証する」と加筆された契約書が送られてきます。

その理由として、AIは学習データという性格上、知らないうちに他人のコンテンツやアイデアを取り込んでしまう可能性があり、著作権の問題が生じることです。また、社会がまだ「AIで書かれた文章を本として認めるかどうか」という点で議論の最中であることです。

しかし現実は、議論を置き去りにするようにどんどん先に進んでいっています。SNSでは「あなたの持っている知見をAIを使って文章にし、本を書こう」とか、「AIで小説を書く」とかいうセミナーが盛況です。なかには「3日でAIに文章を書かせ、Kindle出版すると大儲け」といったうたい文句も出てきています。

これらセミナーで行われていることは、自分の知見だけではなく、ネットの中の知見をAIを使って引き出し、まるで自分が書いたように、AIに文章を書かせるノウハウです。

例えば、医学の専門的な知識がない高校生でも、プロンプトを使いこなす能力があれば、医学の世界の大学教授と同じレベルの原稿に仕上げることが可能ですし、歴史であれば、亡き司馬遼太郎の質に迫る歴史小説やエッセイを書くことだって理論上できます。

つまりいま、AIによって「知的生産のデフレ」が始まったのです。

小説の世界で言うと、芥川賞を受賞した九段理江氏が、受賞作『東京都同情塔』の約5%をAIが生成した文章だと明かし、話題となりました。また、その後には「95%をAIで書いた」小説『影の雨』も発表しています。

権威ある「星新一賞」文学賞でも、応募規定で「人間以外（人工知能など）の応募作品も受け付けます」と示されていて、AIの応募を認めています。そして、実際、AIと人間が共同で制作した小説が優秀賞を受賞しています。

小説だけではありません。私は、日々、ビジネス・実用・教養・医療のジャンルの本を出版したい方の相談を受けています。企画書や原稿を読み、講評を加えたり、出版の可能性を高めるための修正のアドバイスをするのですが、最近、企画書やサンプル原稿をAIに書かせるものが出てきはじめました。

そういった企画書はうまくまとまっていて、読む側も、もはや本人がその知識を本当に持っているのか判断が難しくなってきました。実際に会って質問を何度か繰り返さないとなかなか見抜けません。

最近では、著名な著者に執筆の依頼をしても断られるケースの多い中小の出版社では、その著者のインタビュー記事や前著作をAIに読み込ませ、新しいコンセプトで1冊分の原稿に仕上げて、「先生の過去の著作や発言から、書籍の原稿をAIで作りました。あとは先生の許諾だけですがいかがですか？」と聞いて回る編集者もいるそうです。

どういう人が生き残るのか？

最近、私が携わった書籍の『AIを使って考えることの全技術』（石井力重著・加藤昌治監修）では、そんなプロンプトの書き方を教示しているのですが、それに従うと、その世界のトップランナーに劣らない、優れた企画書や本文を仕上げることができます。特にノウハウに関する文章はプロの書き手以上の網羅性があり、読みやすいものに仕上げてきます。

企画書や原稿を書くという作業のハードルがAIによって一挙に下がり、本を出版してみたいと考える潜在数は増加しているなか、しかしながら、知識のない人の質の高い文章がそのまま書籍になるのかというと、決してそうはいきません。

ただでさえ現在は、商業出版社による出版点数が年々減少しています。当然のことですが、書籍にはその内容に対する著者の信頼性が問われます。著者は文章に責任を持たなければなりません。なので著者にはそれを書くだけの見識が必要になってきています。

また、いくら知見を持った方がAIを使って企画書や原稿を完璧に仕上げても、肝心の出版社への売り込みは人間の仕事です。そのため出版に意欲的な潜在層が、自費や電子書籍を作りSNSなどを駆使して自分で売っているのが現状です。そのクオリティも、高いものからそうでもないものと玉石が入り混じっています。

と、ここまで書くと本業の作家たちは、淘汰され、生き残りにくくなってきそうです。実際、何かのノウハウをわかりやすく書くだけの著者や、難しいことをわかりやすい文章にするような仕事はAIにとってかわる可能性を否定できません。

では、「座して死を待つ」のかというとそうでもないような気がします。どんな著者が淘汰され、どんな著者が残るのか。AIは大量の知識を整理することが得意です。なので、「難しいことをわかりやすく説明する」「既存の知識をまとめる」といった役割に依存してきた著者は、代替されるリスクが高いです。一方で、著者にしかできないことがあります。自分だけが経験した具体的な事例を示し、自分にしか語れない解決策を提示することです。

読者が「この人だから読みたい」と思える要素があれば、それはAIには再現できません。出版社が著者を選ぶ基準も変化しています。かつては文章力が最重要視されましたが、今では「企画力」「信用力」「キャラクター」「発信力」がより重視されています。これは、AIの台頭と市場縮小という二つの要因が重なった結果だといえます。

こうした時代においても、出版は依然として大きな意味を持ちます。当然ながら、商業出版の場合は一冊の本に対して相応のコストがかかるからです。出版社がそのリスクを引き受けて著者と契約するということは、「この人の書く内容は信頼できる」「社会的に価値がある」と認められた証となります。フェイクニュースなどが横行する時代においてそのレーベルは強い価値をもたらします。AIが普及する時代ほど、人工知能では再現できない独自性や信頼性を示す著者にとって、「本を出すことの重み」は増していきます。

AIの進化は、本業の作家にとって脅威ですが、同時にチャンスでもあります。AIによって誰もが「それなりの文章」を書けるようになったからこそ、自分にしか語れない物語や視点を持つ著者は、より一層価値を持つでしょう。

