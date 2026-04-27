4月25日、タレントのマツコ・デラックス（53）が、Netflixの公式YouTubeチャンネルの動画に出演。メインMCを担当する予定だったNetflixの新シリーズ『ブラックオークション〜禁断の入札〜』が、制作中止となってしまったことを明かした。今年1月27日に、’26年中の世界同時配信が発表されていた『ブラックオークション』。今回の動画でスタッフが明かしたところによると、この発表の1週間後にマツコが入院し、制作は中止されること