生成AIの活用が、一時の喧騒を越えて「実務」のフェーズに移行している。最新の調査では、経営層の約6割が生成AIを利用し、業務への導入率も1年で倍増。もはや「検討」の段階は過ぎ、活用を前提とした企業間競争が本格化している。総務省が「使わないことこそが最大のリスク」と断じるなか、現場では技術進化への期待と、情報漏洩やコストへの懸念が交錯する。先行する「AIファースト企業」と足踏みを続ける企業の差はどこにあるの