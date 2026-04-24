生成AIはさまざまなタスクをこなして日常業務の生産性向上に役立っていますが、プロの写真家にとっては悩みの種にもなっているとのこと。シンガポールに拠点を置くプロカメラマンのニッキー・ベイ氏が、「プロカメラマンの写真をAIで改変し、著作権侵害を回避しつつ適当なAI生成のキャプションとともに再投稿する悪質なAIユーザー」について警鐘を鳴らしました。なお、本記事にはさまざまな昆虫やムカデ、クモなどの写真が含まれて