２２日、コンビニに「就職」した人型ロボット。（北京＝新華社記者／任超）【新華社北京4月27日】中国北京市海淀区の中関村大街にあるビル内のコンビニにこのほど、生成AI（人工知能）を活用した接客ロボットが導入され、常時サービスを開始した。このロボットは、来客へのあいさつや対話を通じた接客に加え、音声での商品検索や販促案内にも対応。さらに、コールドドリンクやホットスナックを自ら取り出して手渡すこともでき