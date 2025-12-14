昨年はオーストラリアから"追放処分"とされたイギリス出身のお騒がせインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。今度はインドネシアのバリ島で警察沙汰になり、追放される寸前だ。

【写真】バリ島で不敵な笑みを浮かべるボニー。散らばる避妊具、バスの中で不自然な動きをするボニーの姿も

ボニーは、自身をモデルにした過激なコンテンツを会員制サイトで有料で販売する活動を行い、"1日で1000人以上と関係を持つ"乱倫パーティーなど、一般人を巻き込んだ企画で名を挙げてきた。

昨秋は、オーストラリアに滞在し、現地の若者と"交流"を持とうとしたが、ネット上を中心に大きな反対運動が起こった。複数の海外メディアの報道によると、その後、現地の移民大臣も騒動に言及し、彼女の観光ビザは無効にされたという。

オーストラリアで"出禁処置"となったボニーだが、直近では、バリ島で警察に拘束される事態となっている。海外事情に詳しいジャーナリストが語る。

「地元メディア『バリ・エクスプレス』は12月5日、性的な映像を制作している疑いがあるとして、警察が島内のスタジオを捜索した結果、ボニーを含む18人の外国人を拘束したと報じています。

彼らの行為を録画するために用意されたとみられるカメラ数台、USBメモリ、潤滑ジェル、さまざまな色やブランドの避妊具なども押収されたそうです」

現地メディアも追いかけて

インドネシアでは、成人向けコンテンツの制作は法律で禁止されている。

「地元の警察署長は、メディアに向けて、『移民法違反の疑いでさらに調査するため、彼らを移民局に引き渡した』『警察の捜査はまだ続いており、入国管理局と共同で進めている』とコメントしました」（前出・ジャーナリスト）

ボニーは現地で購入した中古車両に乗り、島内の各地を訪問したが、この車両も問題視されていた。イギリスの老舗タブロイド紙『デイリー・メール』の取材に対し、バリ島警察は、この車両の自動車税が2023年で期限切れになっていることを認めている。また、インドネシアでは車両の情報を事前に登録する必要があるため、ボニーが白い車体をネイビーに塗り直したことについても、"警察に届け出をしていない場合、違法状態になるリスクがある"と指摘されていた。

「世界三大通信社のひとつ『AFP通信』がボニーの弁護士から証言を得ており、それによると、彼女はまもなくバリ島から"国外追放"を受ける可能性が高いといいます。

バリ島の最大の都市デンパサールの地方裁判所の裁判官は、『被告らは共同で継続的に罪を犯した』と述べています。ただ、警察は性的コンテンツに関する確たる証拠を発見できなかったようです。結果的にボニーとその仲間には交通規則違反の罪で20万ルピア（約12ドル、日本円にして約1900円）が科されたと報じられています」(同前）

裁判が終わり、取材陣に囲まれたボニーは、不敵な笑みを浮かべながら「ホットドッグはどこで買えるの？」と言い放ったという。

オーストラリア、バリ島と"二度はいけない場所"が増えていき、ボニーが今後向かう先は──？