À¤³¦°ì¹â¤¤¥Û¥Æ¥ë¤¬³«¶È¡¡¥É¥Ð¥¤¤Ç¤Ï¶¹¤¤ÅÚÃÏ¤Ë·úÀß¡¢Åö½é¤Ï¼ó°ÌÁÀ¤ï¤º
¥É¥Ð¥¤¡ÊCNN¡Ë¥É¥Ð¥¤¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤Î·Ê´Ñ¤Ë¡¢°Õ¿Þ¤»¤º¿·¤¿¤ÊµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£À¤³¦°ì¹â¤¤¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥·¥¨¥ë¡¦¥¿¥ï¡¼¡×¤¬Àµ¼°¤Ë³«¶È¤·¡¢¥É¥Ð¥¤¡¦¥Þ¥ê¡¼¥ÊÃÏ¶è¤Ë¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÌî¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë377¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹âÁØÅã¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¤³¤Î¹â¤µ¤ÏÅö½é¤«¤éÌÀ³Î¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àß·×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
³«È¯²ñ¼Ò¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥í¥Ö¡¦¥Ð¡¼¥ó¥ººÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡ÖÁÔÂç¤Ê¤â¤Î¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¤³¦°ì¹â¤¤¥Û¥Æ¥ë¤ò·ú¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
µÏ¿Åª¤Ê¹â¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢³«È¯¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤òÁ°Äó¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·úÊª¤¬Àê¤á¤ëÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó3600Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤è¤ê¤ä¤ä¾®¤µ¤¤¤Û¤É¤À¡£·è¤·¤Æ¶ËÃ¼¤Ë¾®¤µ¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ç¤Ï¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤¿°ì³Ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¤³¤ÎÀ©Ìó¤Î¤Ê¤«¡¢Àß·×¤òÃ´Åö¤·¤¿·úÃÛ²È¥ä¥Ò¥ä¡¦¥¸¥ã¥ó»á¤Ë¤ÏÍÞÀ©¤È¹©É×¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£
CNN¤¬¥¸¥ã¥ó»á¤È¥Ð¡¼¥ó¥º»á¤È¤È¤â¤Ë·úÊªÆâ¤òÊâ¤¯¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ËÉº¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÁÔ´Ñ¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Åã¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚÃÏ¤Î¶¹¤µ¤ò¾ï¤ËÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆâÉô¶õ´Ö¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤³¤Î¶öÁ³¤ÎµÏ¿¤òÀ¸¤ó¤À¶¹¤¤ÅÚÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÏìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤À¤¬¡¢¥É¥Ð¥¤¤ÎµÏ¿ÇË¤ê¤Î¥Ó¥ë¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤Ê¹ë²Ú¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½À¤é¤«¤Ê¾ÈÌÀ¤È¶ÊÀþ¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ë¹µ¤¨¤á¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¶¹¤¤ÉßÃÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Àß·×¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£É÷¤òÆ¨¤¬¤¹¡Ö¿Ë¤Î·ê¡×¹½Â¤
¡ÖÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ã¥ó»á¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£¡ÖÉßÃÏ¤ÏÉÔµ¬Â§¤Ê·Á¤Ç¡¢¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Î¥¿¥ï¡¼¤Ë¤ÏËÜÍè¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÉßÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¡ØºÇ¤âº¤Æñ¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤³¤½¡¢ºÇ¹â¤Î»Å»ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢¥í¥Ó¡¼¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¡£ÁÔÂç¤µ¤Ï¾å³¬¤Ø¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÃÊ³¬Åª¤Ë¸½¤ì¡¢½½Ê¬¤Ê¹â¤µ¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥É¥é¥Þ¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£
µÒ¼¼¤âÆ±¤¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤¦¡£Ä¾ÀþÅª¤Ç¡¢¿§Ä´¤Ï¹µ¤¨¤á¡¢³ê¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥É¥Ð¥¤¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¹Âç¤Ê¶õ´Ö¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¹µ¤¨¤á¤À¤¬¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡¢¥Ñ¡¼¥à¡¦¥¸¥å¥á¥¤¥é¡¢¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤ò¸«ÅÏ¤¹¾²¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¤ÎÄ¯Ë¾¤¬Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·82³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Ë1004¼¼¤òÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤ËµÒ¼¼¶¡µë¤¬Ë°ÏÂ¤¹¤ë»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥Ð¡¼¥ó¥º»á¤â¤½¤Î¿ô»ú¤Ï½½Ê¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1000¼¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ä©Àï¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏºÇ½é¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ±»á¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë»Ô¾ì¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÀ®Ä¹À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤òº¹ÊÌ²½¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ÏÂ¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¡Ö360ÅÙ¤ÎÄ¯Ë¾¡¢²÷Å¬¤ÊµÒ¼¼¡¢´ÛÆâ¤ÎÀßÈ÷¤ä»ÜÀß¡×¤Ê¤É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¹âÁØÉô¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¥·¥¨¥ë¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆÃÄ§¤¬¶õÆ¶¤Î·Á¤Ç¸½¤ì¤ë¡£¥¸¥ã¥ó»á¤¬¡Ö¿Ë¤Î·ê¡×¤È¸Æ¤Ö¹½Â¤¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ëµ¡Ç½¤â²Ì¤¿¤¹¡£
¥·¥¨¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶¹âÁØ¥¿¥ï¡¼¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÎÏ¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹â¤µ¤¬Áý¤¹¤Û¤ÉÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¡£²º¤ä¤«¤ÊÆü¤Ç¤â¡¢¤³¤Î·ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ÷¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡Ö¹â¤µ¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢É÷°µ¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë·Á¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤Î³«¸ýÉô¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É÷¤ò¿á¤È´¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¸¥ã¥ó»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¹â¤µ¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢6¡Á8³¬¤´¤È¤Ë·×12¥«½ê¤Î¿á¤È´¤±¡Ê¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡Ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¼ùÌÚ¤ä¿¢Êª¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÎ¸÷¤äÎäµÑ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢½ÉÇñµÒ¤¬½¸¤¦¶õ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£½Ä¤ËÏ¢¤Ê¤ë¶¦Í¶õ´Ö
¥¸¥ã¥ó»á¤¬¡Ö¿Í¤¬½¸¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¶õ´Ö¡×¤È¸Æ¤Ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥è¥¬¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î³ÈÄ¥¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ä¤ËÏ¢¤Ê¤ë¾®¤µ¤Ê¸ø±à¤À¡×¤È¥¸¥ã¥ó»á¡£¤½¤ì¤¬¥¿¥ï¡¼¤ò¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¶è°è¡×¤ËÊ¬³ä¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼À©¸æ¤Î¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Ð¡¼¤Ç³¤É÷¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÎäµÑ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥¨¥ë¤ÇºÇ¤â¡Ö¥É¥Ð¥¤¤é¤·¤¤¡×ÅÀ¤Ï¡¢µÏ¿¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£ÀßÈ÷¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÅã¤Ï¾å¤Ø¿¤Ó¡¢ÃÖ¤¯¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á³¬¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¥¸¥ã¥ó»á¤«¤é¡¢Á°¤ÎµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹â¤µ356¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥²¥Ü¥é¡¦¥Û¥Æ¥ë¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯Â¦¤Ï½é¤á¤ÆµÏ¿¹¹¿·¤Î²ÄÇ½À¤òÇ§¼±¤·¤¿¡£
¡Ö¥ä¥Ò¥ä»á¤«¤é¡ØÀ¤³¦°ì¹â¤¤¥Û¥Æ¥ë¤ÎµÏ¿¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡×¤È¥Ð¡¼¥ó¥º»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤Ç¡Ø¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¶õ¤Ø¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë
°û¿©»ÜÀß¤ä¥×¡¼¥ë¤â¡¢Åã¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹Àß·×¤À¡£¾åÁØ³¬¤ËÈ¬¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÇÛÃÖ¤·¡¢±Ñ¹ñÈ¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¡×¤¬ºÇ¤â·àÅª¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤ë¡£74³¬¤Î¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¡¢76³¬¤Î¥¹¥«¥¤¥×¡¼¥ë¤ò°Ï¤à¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ81³¬¤Î¥¹¥«¥¤¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â360ÅÙ¤ÎÄ¯Ë¾¤¬½½Ê¬¤ÊÁõ¾þ¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¡¼¥ë¤Ï3¥«½ê¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï76³¬¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥×¡¼¥ë¤À¡£Åã¤ÎÉ÷¤òÆ¨¤¬¤¹¶õÆ¶¤ÎÆâÉô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¶õ¤Ø¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¿åÌÌ¤¬¸«¤¨¤ë»ë³Ð¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½½Ê¬¤ËÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥¨¥ë¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¤ÇºÇ¤â¹ë²Ú¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¡¼¥à¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÁÔÂç¤Ê¥í¥Ó¡¼¤ä¥Ó¡¼¥Á±è¤¤¤Î¹¤¬¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¹ë²Ú¤ÊÊë¤é¤·¤Ë´·¤ì¤¿ÅÔ»Ô¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÀáÅÙ¤òÊÝ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ï²áÅÙ¤Ç¤Ê¤¯¾åÉÊ¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢µÒ¼¼¤Ï²÷Å¬¤À¡£ÆÃ¤Ë¾åÁØ³¬¤ä¥¹¥«¥¤¥×¡¼¥ë¤«¤é¤Î·Ê´Ñ¤Ï¡¢¤³¤Î377¥á¡¼¥È¥ë¤Î·úÊª¤¬¶¹¤¤ÅÚÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¡£
¥·¥¨¥ë¤Ï¡¢Àä¤¨¤º»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¥É¥Ð¥¤¤Î·Ê´Ñ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤ò²Ã¤¨¤¿¡£À¤³¦µÏ¿¤Î¾Î¹æ¤ò¤É¤ì¤Û¤ÉÊÝ¤Æ¤ë¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥Ð¥¤¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¡ÖÀ¤³¦°ì¡×¤¹¤éÄ©Àï¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤ß¤Ê¤¹ÅÔ»Ô¤À¤«¤é¤À¡£