ANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡¢¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¡¡¹ñÆâ¡¦³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤ä¥Û¥Æ¥ëÂÐ¾Ý¡¢12·î18Æü¤Þ¤Ç
ANA X¤Ï¡¢¡ÖANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡×¤Î¹ñÆâ¡¦³¤³°¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò¡¢12·î10Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡¢Åìµþ/±©ÅÄÈ¯ÃåÈ¡´Û2Æü´Ö¡Ê2Ì¾1¼¼¡¢¥é¥Ó¥¹¥¿È¡´Û¥Ù¥¤ANNEXÇñ¡Ë¤¬36,500±ß¤«¤é¡¢²Æì3Æü´Ö¡Ê3Ì¾1¼¼¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¥ê¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼À¥ÎÉ³À¥¢¥¤¥é¥ó¥É²ÆìÇñ¡Ë¤¬46,800±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï12·î11Æü¤«¤é2026Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£½ÐÈ¯Æü¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¸ÂÄê¤ÇºÇÂç18,000±ß¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¥×¥é¥ó¤ÈÊ»ÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£¥¯¡¼¥Ý¥óÀßÄê½ÐÈ¯ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï8·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¹ñÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï1¿Í¤¢¤¿¤ê¡¢»¥ËÚ¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¡Ê2Ì¾1¼¼ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë¤¬7,200±ß¤«¤é¡¢¥·¥§¥é¥È¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡ÊÆ±¡Ë¤¬11,900±ß¤«¤é¡¢¥Ò¥ë¥È¥óÅìµþ¥Ù¥¤¡ÊÆ±¡Ë¤¬8,148±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£½ÉÇñ´ü´Ö¤Ï12·î11Æü¤«¤é2026Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£Ê»ÍÑ²ÄÇ½¤ÊºÇÂç3,000±ß¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Ï6·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
³¤³°¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç8Ëü±ßÊ¬¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò100Ëç¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é2026Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¡£³¤³°¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ë¤òÄÌ¾ï¤Î5ÇÜÀÑ»»¤¹¤ë¡£