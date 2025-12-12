メルセデス・ベンツ日本合同会社は、コンパクトモデル「Bクラス」に新ラインアップ「B 180 Urban Stars」と「B 200 d Urban Stars」を追加し、全国の正規販売店を通じて発売を開始した。

同Urban Starsモデルは、AMGラインやナイトパッケージをはじめとする装備を標準化し、スポーティで洗練された内外装に加え、充実の運転支援機能を備えている。装備の大幅な向上と魅力的な価格設定を両立した新モデルだ。

AMGラインと、現行Bクラス初採用となるナイトパッケージを標準化 本革巻スポーツステアリング（ナッパレザー）、スポーツシートを標準装備し、より磨きをかけたインテリア 標準装備レベルの向上と、魅力的な価格設定を両立

メルセデス・ベンツ日本合同会社（社長 兼 CEO： ゲルティンガー 剛､本社： 千葉県千葉市）は､メルセデス・ベンツのコンパクトモデル「B クラス」に新ラインアップ「B 180 Urban Stars」、「B 200 d Urban Stars」（以下、Bクラス Urban Stars）を追加し、全国のメルセデス･ベンツ正規販売店ネットワークを通じて本日より発売します。納車は2025年12月以降を予定しています。

B クラスは、広い室内空間と優れたユーティリティー、スポーティかつラグジュアリーなエクステリアデザイン、そして若々しさと高品位なインテリアデザインを採用したマルチパーパスコンパクトモデルです。対話型インフォテインメントシステム「MBUX（メルセデス・ベンツ ユーザー エクスペリエンス）*1」や充実の安全運転支援システムなど、多くの快適・先進装備を取り入れています。

*1: サービスをご利用いただくには、Mercedes me IDとMercedes-Benzデジタルプロダクトの利用約款への同意が必要です。また、車両と対応するユーザーアカウントとのペアリング、および情報通信サービスへの申込が必要となります。初回ライセンス期間終了後は、その時点で該当する車両に提供されているサービスに限り、有料で更新することができます。サービスの初期起点は、ペアリングまたはサービスを有効化したタイミングとなります。

「Urban Stars」の主な特長

「Urban Stars」は、これまでコンパクトモデルオーナーにご好評いただいた装備の多くを標準化し、装備レベルの充実を図った新ラインアップとして、2025年6月にAクラス、GLA、CLA（クーペ／シューティングブレーク）の追加モデルとして、さらに、2025年8月にはGLBの追加モデルとして導入しました。都市部でも取り回しがしやすいボディサイズと利便性を持ち、ハッチバック、クーペ、シューティングブレーク、SUVといった多様なラインアップを揃えた、メルセデス・ベンツのコンパクトモデルの利点はそのままに、装備のさらなる拡充と魅力的な価格設定によって、満足度を高めた新ラインアップです。

「B 180 Urban Stars」、「B 200 d Urban Stars」の主な特長

「Bクラス Urban Stars」では、従来モデル2で人気の有償オプションであった「AMG ラインパッケージ」を標準装備として採用しました。これにより、エクステリアでは フロントフェイスやホイールがAMGライン仕様となり、よりスポーティかつ都会的な スタイルとなりました。 インテリアにもAMGラインが追加となり、シートには手入れが容易で本革のような 質感を楽しめる合成皮革の「レザーARTICO/MICROCUT」が装備されます。さらに、 「本革巻スポーツステアリング（ナッパレザー）」、「スポーツシート」も標準装備となり、 スポーティかつエレガントなデザインに磨きをかけています。 また、現行Bクラス初採用となる「ナイトパッケージ」が装着され、フロントグリル中央の スリーポインテッドスターマーク周縁や、フロントおよびリアバンパー下部がハイグロス ブラック仕上げとなります。また、サイドミラーカバーやウィンドウフレームもブラックで 統一され、スタイリッシュで迫力のあるデザインとなっています。 機能面では、「マルチビームLEDヘッドライト」、「アダプティブハイビームアシスト・ プラス」などの運転支援機能を標準装備に追加しました。このように、標準仕様の 装備を大幅に向上させながら、従来モデル2と比較してさらに魅力的な価格を実現しました。

*2: B 180【MP:202601】、B 200 d【MP202601】。MPとはメルセデス・ベンツ日本にて使用しているモデル識別コードになります。

追加標準装備

ナイトパッケージ レザーARTICO/MICROCUT 18インチAMGアルミホイール ローワードコンフォートサスペンション スポーティーエンジンサウンド（B 200 dのみ） アダプティブハイビームアシスト･プラス マルチビームLEDヘッドライト AMGライン プライバシーガラス スポーツブレーキシステム スポーツシート カーボンルックインテリアトリム 本革巻スポーツステアリング（ナッパレザー）

追加ラインアップ

メーカー希望小売価格（消費税込み）は以下の通りです。

モデル MP*3 ステアリング パワートレイン メーカー 希望小売価格*4

（ ）内は消費税抜き車両本体価格 B 180 Urban Stars 202602 右 1.4L、直列4気筒

直噴ターボ \5,750,000 （\5,227,273） B 200 d Urban Stars 2.0L、直列4気筒

直噴ディーゼルターボ \6,090,000 （\5,536,364）

*3: MPとはメルセデス・ベンツ日本にて使用しているモデル識別コードになります。

*4: 上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。また、｢自動車リサイクル法｣に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。

メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店にお問い合わせ下さい。

なお、「Bクラス Urban Stars」には、新車購入から3年間、一般保証修理／定期メンテナンス（点検整備の作業工賃・交換部品）／24時間ツーリングサポート／地図データ更新*5が無償で提供される走行距離無制限の保証プログラム「メルセデス・ケア」が 適用されます。

さらに、メルセデス・ケア終了後、有償の保証延長プログラムとして、一般保証および 24時間ツーリングサポートを2年間延長する「保証プラス」と、4、5年目のメンテナンス サービスにおいて、初回車検時および 4 年目の点検や定期交換部品、消耗品の 交換をパッケージでご提供する「メンテナンス プラス*6」をご用意しています。

*5: 地図データの更新にはデジタルプロダクトのマップアップデートをアクティベーションする必要があります。

*6: 新車登録日から 59 か月後の応当日の前日、または総走行距離 75,000km到達時のいずれか早い時点で終了となります。

B-Class Urban Stars

※画像は欧州仕様車

「B 180 Urban Stars」、「B 200 d Urban Stars」のその他の特長

パワートレイン

「Bクラス Urban Stars」には、従来モデル*7と同じパワートレインを継続して搭載しています。B 180 Urban Starsに搭載される「M282」エンジンでは、「デルタ形シリンダーヘッド」が採用され、その名のとおり、シリンダーヘッドが三角柱を横に寝かした形状となっています。通常のシリンダーヘッドに比べると、装着時の高さがある一方、幅や重さが小さくなり、軽量化、省スペース性能が向上しています。

この高圧縮比4気筒エンジンは、ノイズの低減に力を注ぎました。吸気ダクトにヘルムホルツ共鳴器を採用し、触媒コンバーターには遮音シールを施したほか、カバーもノイズ低減の役目を持たせています。

B 200 d Urban Stars に搭載されるエンジン「OM654q」は、最高出力150PS（110kW）、最大トルク 320N・m と、コンパクトなボディを力強く加速させる性能を有しながら、低振動で高い静粛性を両立させています。

全長をコンパクトにまとめたシリンダーブロックは軽量化のためにアルミニウム製となっている一方、ピストンはスチール製となります。この熱膨張率の異なる素材を採用することで摩擦を低減しています。また、シリンダーウォールにスチールカーボン材を溶射コーティングする「NANOSLIDE®」摩擦低減加工を施しています。

ターボチャージャーは可変タービンジオメトリーを採用しており、低回転域から高回転域まで全域でトルクフルな加速を可能にしています。

*7: B 180【MP:202601】、B 200 d【MP202601】。MP とはメルセデス・ベンツ日本にて使用しているモデル識別コードになります。

MBUX（メルセデス・ベンツ ユーザーエクスペリエンス）*8

「Bクラス Urban Stars」では、対話型インフォテインメントシステム「MBUX」が利用可能です。ボイスコントロールは「Hi, Mercedes」をキーワードとして起動します。音声認識機能は多くのインフォテインメント機能（目的地入力、電話通話、音楽選択、気象情報）に加え、クライメートコントロール、各種ヒーター、照明など多様な機能にも対応しています。

また、音声認識だけではなく、タッチスクリーン、ステアリングホイールにあるタッチコントロールボタンでも様々な操作をすることができ、ドライバーの好みや運転状況に応じて使い分けることが可能です。

*8: サービスをご利用いただくには、Mercedes me ID と Mercedes-Benz デジタルプロダクトの利用約款への同意が必要です。また、車両と対応するユーザーアカウントとのペアリング、および情報通信サービスへの申込が必要となります。初回ライセンス期間終了後は、その時点で該当する車両に提供されているサービスに限り、有料で更新することができます。サービスの初期起点は、ペアリングまたはサービスを有効化したタイミングとなります。

※本プレスリリースに記載されている仕様およびメーカー希望小売価格は、発行日現在の内容です。

リリース提供元：メルセデス・ベンツ日本合同会社