人気長寿番組『ザ！鉄腕！DASH！！』はいったい今後、どうなってしまうのか。元TOKIO・国分太一がコンプライアンス上の問題行動を指摘され、表舞台から去って約半年、沈黙していた松岡昌宏が騒動や番組への思いを語ったインタビューが掲載されてから、特に誰かのファンだというわけではない人たちの気持ちも揺さぶっている。臨床心理士の岡村美奈さんが、日本テレビの謝罪コメントへの反感が高まっている背景について分析した。

【写真】やつれきった国分太一の近影。他、国分が少年時代を過ごした場所やロン毛だった長瀬智也

日本テレビが10日、元TOKIOの城島茂さんと松岡昌宏さんに対し謝罪のコメントを発表した。コンプライアンス違反を理由に突然の番組降板となった元メンバーの国分太一さんへの対応だけでなく、自分たちへの対応についても週刊誌で苦言を呈していた松岡さんに、謝罪し丁寧に説明するというのだ。

日テレの『ザ！鉄腕！DASH！！』にレギュラー出演していた国分さんによる番組関係者へのコンプラ違反にあたる行為があったとして、福田博之社長自ら国分さんの番組降板を発表したのは2025年6月だった。そこからTOKIOは解散し、株式会社TOKIOも廃業が決定。違反内容がどんなものなのか日テレ側は本人にすら一切明らかにしなかった。すべてを失い、立ち往生してしまった国分さんは日弁連に人権救済を申立て、11月26日、被害者への謝罪やコンプラ違反への答え合わせを切望する会見を開いた。だが日テレは会見に対し不快感を示すばかり。福田社長は1日の定例会見で「答え合わせをするまでもないと考えております」と言語道断、問答無用とばかりに冷たく言い放ったのだ。

これに対し松岡さんが「週刊文春」や「週刊新潮」のインタビュー取材に応じ、日テレに感謝しつつも、日テレ側から国分さんの降板についても、番組の継続についても何ら説明がないとコメント。「日本テレビさんのやり方はコンプライアンス違反ではないのか」と過去、番組内で起きた事故や負ったケガなどの件も含め疑問を投げかけ、不信感を露わにしたのだ。

人には相手から何かを受け取ったときにお返しをしたいと思う「返報性の原理」という心理傾向がある。この原理はポジティブな側面で強調されることが多いが、相手から不快な対応や敵意、攻撃を受けた時、同様の対応や敵意を返したくなるというネガティブな側面にも表れる。松岡さんのコメントが敵意の返報性だとはいえないが、黙っていることができなかったのだろう。

松岡さんにしてみれば、30年も続く番組を一緒に作り上げてきたスタッフや日本テレビには、空気のようにそこにあるのが当然で、わざわざ意識することも確認することもない信頼を持ち、信頼関係が築けていると思っていただろう。だからインタビューで話したようなケガやら何やらが起きても問題にすることなく、いい番組を作ろうと頑張ってきたと思う。ところが日テレはこの信頼関係を、社長による国分さんの番組降板発表と説明なしなどの形でばっさり断ち切った。

日テレにすれば1タレントの許されない不祥事だが、TOKIOというグループと会社はこの影響をもろに受けた。国分さんだけの問題ではないのだ。それなのに説明は一切ないまま番組は継続という状況に、会社の広報担当という松岡さんとしても納得できず、説明を求めるのは当然であり、不信感が募るだろう。信頼がなくなった状況での現場では、今まで以上にスタッフへの対応にも気を使うだろう。インタビューで国分さんの望む答え合わせができていない状況に、「次は自分かもしれない」という不安を口にしていた松岡さん。他のことに時間や労力が割かれるようになれば、これまで通りにはいかなくなる。

松岡さんのコメントに”そう言いたくなるのもわかる”と思った人が大勢いたのだろう。ネット上には国分さんへの同情論や、日テレの塩対応を非難する声が集まったのだ。すると日テレはこれまでの対応を翻し、「日本テレビとして心からお詫びするとともに、改めて直接、丁寧にご説明をさせていただき、お二人のお気持ちを真摯に受け止めたいと考えております」コメント。だがこれ、日テレへの反感や逆風を避けるためとの見方が強い。なぜかといえば、冷たく言い放った社長が発したものではないからだ。そのメッセージから信頼を得ようとするなら情報の発信者が誰かがポイントであり、それがわかっていたからこそ、日テレは国分さんのコンプラ違反と番組降板を社長が発表したのだろう。今回も真摯に謝罪の意を示すつもりなら、社長のコメントとして発表するべきではなかったか。

日テレの対応に松岡さんはどう反応するのか。TOKIOの出なくなった『ザ！鉄腕！DASH！！』を想像すると、チャンネルを合わせる気がしないな。