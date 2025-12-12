【大人のしまむら】で可愛いの見つけた！ 40・50代に似合う♡「ふわもこ羽織りアイテム」

冬になると思わず手に取りたくなりそうな、ふわもこアイテム。見た目にも暖かそうで、コーディネートにやわらかな雰囲気を添えてくれます。【しまむら】には、40・50代の大人女性に似合いそうな上品な印象の「ふわもこ羽織りアイテム」が登場中。今回は、しまむらの大人女性向けライン【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズンバイリンアンドレッド）】から、冬のコーデに暖かさとほんのり可愛らしさをプラスしてくれそうな羽織りアイテムをご紹介します。

ほどよいボリューム感の上品ジャケット

【しまむら】「ニットジャケット」\2,189（税込）

クルーネックが上品な印象のふわもこジャケット。同色のボタン付きで、落ち着いた雰囲気で着られそうです。やや短めの丈感でボトムスとのバランスが取りやすく、カジュアルにもきれいめにも合わせやすいデザイン。前のボタンを閉じて着ると、より上品な雰囲気が引き立ちそう。もこもこしすぎず、ほどよいボリューム感なのも嬉しいポイントです。

ゆるボトムス合わせもすっきり見え

先に紹介したもこもこジャケットは、ちょうど良いボリュームでリラックス感のあるコーデとも好相性。ワイドパンツのようなゆったりしたシルエットのボトムスと合わせても、コンパクトに品良くまとまります。カジュアルさと上品さがほどよいバランスで、力を抜きたい日のコーデにも取り入れやすそう。落ち着いたカラーが大人っぽさを引き立ててくれるのも魅力です。

ゆるっと羽織れるふわもこカーデ

【しまむら】「カーディガン」\2,189（税込）

ふんわりとやわらかそうな質感が魅力のカーディガン。清潔感たっぷりの真っ白なカラーが、冬のコーデを明るく見せてくれそう。Vネックのデザインが顔まわりをすっきり見せてくれ、可愛らしすぎず上品な雰囲気に。ゆったりとしたシルエットでレイヤードもしやすく、さっと羽織るだけでも季節感のあるスタイルを楽しめそうです。

覗かせるだけで可愛いふわもこカーデ

先に紹介した白のカーディガンは、ふわふわした素材ながらもたつきにくく、ボリュームが出すぎないのがポイント。コートやジャケットの下に重ねても着ぶくれしにくいのが嬉しいところです。ジャケットの前を開けたときに、ちらっと覗くカーデがアクセントになり、さりげなく可愛らしさをプラス。コーデに物足りなさを感じるときにも活躍し、寒さ対策としても頼れる一枚です。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N