¡Ú¹Åç¡Û¤¨¤Ã¤â¤¦¡©¡¡Áá¤¯¤âàÊä¶¯½ªÎ»áÊý¿Ë¤Î¤Ê¤¼¡¡½õ¤Ã¿ÍÌî¼ê³ÍÆÀÊý¿Ë¤â°ìÅ¾¡Ö¸«¹ç¤ï¤»¡×
¡¡¤³¤ì¤â¹üÂÀ¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Î°ì´Ä¤«¡Ä¡£¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡ËÎ¨¤¤¤ë¹Åç¤Ï£¹Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢ÂçÆ»²¹µ®Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤òÊü½Ð¤·¡¢³ÚÅ·¤«¤éÃ¤¸«¹ãÇ·²ðÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£º£¥ª¥Õ¤ÏÀèÈ¯¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯Åê¼ê¡Ê£²£¶¡á¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼£³£Á¡Ë¤ò·ÀÌó¶â£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·£·£µ£°Ëü±ß¡Ë¡¢Ç¯Êð£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£µ£µ£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¯ÀïÎÏÊä¶¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¤³¤³¤ÇàÂÇ¤ÁÀÚ¤êá¤È¤Ê¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡£±£°·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤ò´Þ¤á¡¢£±£±Æü¸½ºß¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¿Í¿ô¤Ï£¶£¶¿Í¡£»ÄÎ±¸ò¾ÄÃæ¤ÇÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí¤«¤é³°¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¹ñÆâ³°Á´µåÃÄ¤È³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ·Ñ¤®½õ¤Ã¿Í¡¢¥Æ¡¼¥é¡¼¡¦¥Ï¡¼¥óÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð£¶£·¿Í¤Ç¡¢ÍèÇ¯£²·î¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¸ø»»¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯·×²è¤ÇÅÓÃæ¤ÇÏ©ÀþÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢£²£·Ç¯¤«¤é¥»¤âÆ³Æþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Ä£È¡Ê»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡ËÀ©¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¿·½õ¤Ã¿ÍÌî¼ê¤Î³ÍÆÀ¡£Åö½é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»ÄÎ±¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡Ê£²£·¡Ë¡¢¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥í¡Ê£²£·¡Ë¤Î£²¿Í¤Ë²Ã¤¨¿·¤¿¤Ë£±¿Í¡¢Ìî¼ê¤òÊä¶¯¤¹¤ëÍ½Äê¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÔÀ®´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï¿·°æ´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÂÇÀþ¶¯²½ÏÈ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î¼ã¼êÌî¼ê°éÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤«¤Ê¤¦°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÜ²¼¡¢¹Åç¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³£Â¥¯¥é¥¹¤ËÄãÌÂÃæ¡£ÅêÂÇ¤Ç¸«¤ë¤È¡ÖÂÇÀþ¶¯²½¡×¤ÏÍèµ¨¡¢²ò·è¤¹¤Ù¤ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤â¡¢»ö¼Â¤À¡£¤À¤¬¡¢¸ñ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤³¤Î·ü°Æ¤ò¤¢¤¯¤Þ¤Ç½õ¤Ã¿Í¤ÎÎÏ¤ËÍê¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à¼«Á°á¤Ë¤è¤ë°éÀ®¤Ç²ò·è¤ò·×¤ëÊ¢¤Å¤â¤ê¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤â¡Ö¤³¤ì¤ÇÂç¾æÉ×¤«¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Î´ðËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¡Âå¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¸ñ¤Ë¡¢°ì·³¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Íèµ¨¡¢½¢Ç¤£´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·°æ´ÆÆÄ¤Ïà¸å¼Ôá¤Ç¾å°ÌÉâ¾å¤Ø¤Î³èÏ©¤â¸«¤¤¤À¤¹Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿ÌÏÍÍ¡£·èÃÇ¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¡¢Íèµ¨¤Î¼ã¼êÌî¼ê¤ÎÂæÆ¬¤äÀ®Ä¹ÅÙ¹ç¤¤¤ÈÂç¤¤¯¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£