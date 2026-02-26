広島東洋カープは25日、指定薬物エトミデートを含む「ゾンビタバコ」を使用したとして逮捕・起訴されていた所属選手、羽月隆太郎被告を24日付で契約を解除したと発表した。 羽月被告の契約解除については、鈴木清明球団本部長および新井貴浩監督によるコメントが発表されており、新井監督は「このたび、当球団所属の選手が契約解除される事態となり、監督として非常に責任を感じております」「チーム全体で改め