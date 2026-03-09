広島東洋カープの首脳陣にとって痛恨の極みと言うほかない。1月27日、同球団の羽月隆太郎被告が、“ゾンビタバコ”と呼ばれる指定薬物の「エトミデート」を使用したとして医薬品医療機器法違反の疑いで広島県警に逮捕された。「逮捕のきっかけは、12月16日に広島県内の自宅から“様子がおかしい”という通報を受けて警察がかけつけたと報じられています。また一部では、通報をしたのは公表していない羽月の“妻”ではないかとも