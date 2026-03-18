【WBC沢山の応援ありがとうございました。皆さんの期待に応えることが出来ず申し訳ない気持ちです。】【写真】友人とキスも…WBCを現地で大ハシャギ観戦する小園のギャルモデル妻「WBC2026」決勝トーナメント1回戦敗退を受けて、野球日本代表「侍ジャパン」選手による“謝罪”が相次いでいる。1次ラウンドのチェコ戦1試合のみの出場で終わった小園海斗選手（25、広島東洋カープ）も、同様に頭を下げたがーー。連覇を期待されな