広島東洋カープの2026年戦力分析 経験豊富なベテランと外国人枠の大量入れ替え：ドラフト戦略と退団選手から見えた「緊急補強ポイント」【広島東洋カープ編】
2025年シーズンが終わり、プロ野球界は来季に向けた戦力再編の時期に入った。広島東洋カープは、ドラフト会議で将来の主軸を見据えた野手を上位で指名するなど、野手の若返りに重点を置いた。しかし、一方で長年チームを支えてきた経験豊富なベテランや、外国人選手の契約保留名簿からの大量離脱が示唆されており、チームの陣容は本格的な過渡期を迎えている。
本記事では、新しく加入するドラフト新戦力と、契約保留選手名簿を外れた選手を順に示し、カープがドラフトで強化を図ったポジションと、「緊急で補強が必要な穴」を考察し、来季のチーム編成の課題を探る。
1. 〈ドラフト新戦力一覧〉
ドラフトでは、1位で外野手、3位で内野手を指名し、野手の若返りと将来的な主軸確保を最優先した戦略を展開した。投手は2位以降に大学生を指名するなど、即戦力候補と素材の両面を確保している。【ドラフト選択選手】 ポジション内訳 投手: 4人 内野手: 2人 外野手: 1人
2. 〈契約保留名簿外の主な選手〉
計 10名ポジション内訳（退団・戦力外推定）: 投手: 2人 (J.ドミンゲス、T.ハーン - 外国人枠) 捕手: 1人 (磯村) 内野手: 4人 (上本、田中、韮澤、山足) 外野手: 3人 (宇草、中村健人、松山)
3. 現状の課題と補強ポイント
退団推定選手（10名）とドラフト新戦力（7名）をポジション別に集計し、増減を考察する。最優先の緊急補強ポイント：外野手の層の厚さと長打力
外野手は、松山竜平選手や中村健人選手、宇草孔基選手といった実績のある選手がリストから外れ、ドラフトで1名（平川選手）を指名したものの、2名のマイナスと大きな穴が開いた。秋山翔吾選手や野間峻祥選手といった現有戦力はいるが、層の薄さは否めない。特に長打力のある外国人野手や、即戦力となる外野手の補強が緊急で必要である。補強ポイント②：経験豊富な控え捕手と内野ユーティリティの確保
捕手は、ベテラン磯村嘉孝選手がリストから外れ、1名のマイナスだ。主力がいるとはいえ、経験豊富なバックアップ捕手の確保は急務である。
また、内野手も田中広輔選手、上本崇司選手、山足達也選手といった一軍経験のあるユーティリティプレイヤーを失い、現役ドラフトで辰見鴻之介選手を獲得し、1名のマイナスとなった。ドラフトで将来的な核となる選手を補強したが、すぐに穴を埋める即戦力の控え内野手の確保が求められる。補強ポイント③：外国人枠の総入れ替えと再構築
外国人投手のドミンゲス、ハーンの両名がリストから外れたことで、外国人枠に大きな空きができた。特に救援陣の入れ替えは必須であり、即戦力となる強力な中継ぎ候補の外国人投手を複数名獲得することが、ブルペンを支える鍵となるだろう。外国人野手の補強と合わせ、外国人枠をフル活用した大胆な再構築が求められる。総評：ベテランの退団による精神的支柱の穴
長年にわたりチームを支えてきた田中広輔選手、松山竜平選手、上本崇司選手といったベテランの大量離脱は、戦力ダウン以上にチームの精神的支柱を失うことを意味する。ドラフトで獲得した若手選手には大きな期待がかかるが、彼らが戦力として計算できるようになるまで、補強によって即座に穴埋めできるかどうかが、2026年シーズンの順位を大きく左右するだろう。
※2025年12月10日現在の情報を元に執筆している。
（SDAA編集部）