カルナバイオがカイ気配スタートで急騰演じる、次世代型ＢＴＫ阻害剤に関する米血液学会での発表を材料視
カルナバイオサイエンス<4572.T>がカイ気配スタートで急上昇。ここ上下に荒い値動きが続いており、今月２日ザラ場に２５９円の戻り高値を形成後急な調整を入れたが、足もとで再び投資資金の攻勢が顕著となっている。
同社は研究開発型のバイオベンチャーでキナーゼ酵素の生産・販売、受託試験のほか、治療効果が高く副作用に乏しいキナーゼ阻害剤に特化した創薬に取り組んでおり、海外売上高が全体の７割を占めていることも大きな特徴だ。そうしたなか、９日取引終了後、次世代型ＢＴＫ阻害剤ｄｏｃｉｒｂｒｕｔｉｎｉｂ（ＡＳ―１７６３）のフェーズ１ｂ臨床試験の途中結果、および新たな非臨床研究の結果を第６７回アメリカ血液学会（ＡＳＨ）で発表が行われたことを開示した。フェーズ１ｂ試験では高い安全性と有効性を示し、非臨床研究では既存ＢＴＫ阻害薬で課題となっている点を克服できる可能性があることが示された。これを材料視する買いが集中している。
出所：MINKABU PRESS
