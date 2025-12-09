沖縄南東の公海上空で６日に中国海軍の空母から発艦したＪ１５戦闘機が航空自衛隊のＦ１５戦闘機に対し２回にわたってレーダー照射した問題で、中国軍は９日夜、Ｘ（ツイッター）に、「反論の余地がない証拠」と記して、事前に中国側が飛行訓練を通告し、日本側が「了解」したとする音声を公開した。

これまでに中国側は「訓練海域・空域は事前に公表済み」と主張。これに小泉進次郎防衛大臣は９日の衆院予算委で「中国側は空母『遼寧』の艦載機の訓練海域・空域を事前に公表していたと発信していますが、遼寧の艦載機等の訓練海空域に関するノータム、航空情報や航行警報が事前に通報されていたとは認識しておりません」と反論していた。

中国軍が公開したＸ投稿では、音声は英語で、中国とされる側が「Ｃｈｉｎｅｓｅ ｗａｒｓｈｉｐ１０１」から「ｏｕｒ ｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｒｇａｎｉｚｅｓ ｓｈｉｐｂｏａｒｄ ａｉｒｃｒａｆｔ ｆｌｉｇｈｔ ｔｒａｉｎｉｎｇ ａｓ ｐｌａｎｔｅｄ ｏｖｅｒ」と伝え、日本とされる側が「Ｊａｐａｎ ｗａｒｓｈｉｐ１１６」が「Ｉ ｃｏｐｉｅｄ ｙｏｕｒ ｍｅｓｓａｇｅ」と応じている。

投稿では「反論の余地のない証拠。日本は、いわゆる『レーダー照射』問題を大々的に取り上げている」「証拠 中国の遼寧空母任務部隊が日本の艦艇に無線連絡し、日本側は『了解』と返答した」と主張している。