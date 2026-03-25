陸上自衛官の男が東京の中国大使館に侵入したとして逮捕されたことを受け、警察庁はきょう、全国の警察に対して、日本国内にある外国の大使館など関連施設の警戒警備の徹底を指示しました。警察庁は現在、警戒警備を行っている日本国内にある各大使館などの関連施設における警備の実施状況を早急に再確認したうえで、改善が必要な状況があれば、改善に向けて働きかけるよう求めました。さらに、状況に応じて、警備する警察官を増や