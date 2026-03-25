Netflixは25日、独占配信したワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の日本国内の配信視聴データを公表。視聴者数は全47試合で3,140万人、日本×オーストラリア戦で1,790万人を記録し、日本におけるNetflixの単一タイトルとして史上最多の視聴を記録した。「ワールド・ベースボール・クラシック2026」日本の多くの視聴者にとっては侍ジャパンが入口となり、その後、参加した20の国と地域すべてのチームへと視聴が広がり、「非常