米・イスラエルとイランの戦争が続く中、トランプ政権はイランに対し、１５項目の停戦計画案を提示した。米国側は近日中にもパキスタンのイスラマバードで対面の和平交渉を実施するよう働きかけているという。交渉が進むのか、戦争が続くのか予断を許さないが、ここで俄然注目を集めるのが仲介国のパキスタンだ。なぜ、同国が仲介するのか。イランは２３日、仲介国のパキスタンを通じて、１５項目の計画を受け取ったとされる。