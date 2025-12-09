この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知っておきたい世界経済の激変。「効率」から「安全」へ、次の10年にお金が集まる国と廃れる国の決定的な違い

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

教養YouTuberのすあし社長が運営するYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「【世界経済ゲームチェンジ】次の10年お金はどこに集まるか？」と題した動画を公開。これまでの常識が通用しなくなった世界経済の構造変化、いわゆる「ゲームチェンジ」の正体について解説した。



すあし社長氏はまず、現代が歴史の教科書に載るような転換点にあると指摘。その核心として、世界経済を動かす根本ルールが「効率性」から「安全性」へと劇的に変化したと語る。これまで約30年間、世界は「ジャスト・イン・タイム」という考え方のもと、最も安く作れる場所で作り、最も高く売れる場所で売るという「効率性」を最優先してきた。これにより中国が「世界の工場」となり、世界はグローバルな市場として繋がっていたという。



しかし、このモデルは2020年代に入り、パンデミックによる供給網の寸断やウクライナ侵攻といった地政学リスクの高まりによって崩壊した。すあし社長氏は、「有事の際に（物資が）届かなければ意味がない」と述べ、効率性だけを追求する危うさが露呈したと説明。その結果、世界は自国や信頼できる同盟国の近くで生産を行う「経済安全保障」や「フレンド・ショアリング」を重視するようになり、米中を軸とした「ブロック経済化」が進んでいると分析する。



動画では、各国の現状についても言及。アメリカは巨額の借金とインフレに苦しみながらも、「ドルの特権」と「AI革命」を武器に覇権を維持しようとしている。一方、中国は不動産バブルの崩壊でデフレの悪循環に陥り、過剰な生産能力を「デフレの輸出」という形で世界にばらまいている。ロシアやヨーロッパも戦争とエネルギー危機で富を消耗している。



こうした中で、日本は「安いニッポン」と揶揄される衰退の側面と、世界最大の対外純資産を持つ「おカネ持ち国家」という2つの顔を持つとすあし社長氏は指摘。円安や地政学リスクを背景に、安全で技術力の高い日本に製造業の国内回帰が進む可能性があるとし、これが日本の未来を左右する鍵になると締めくくった。



