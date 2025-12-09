米フロリダ州オーランドでウインターミーティングに出席中のドジャースのデーブ・ロバーツ監督は8日（日本時間9日）、公式放送局『MLBネットワーク』にゲスト出演。ワールドシリーズの振り返りや、来季の構想について言及。大谷翔平投手の起用法にも触れた。

■「登板間隔を7日から9日くらいに」

『MLBネットワーク』の番組に出演したロバーツ監督は、来季の大谷に関して「（シーズンを通して）二刀流で起用できると思う。ショウは長めの休養をうまく活用できるタイプだと、これまでの登板で示してきた。そして、ワールドシリーズでの先発は、彼にとって最も短い間隔での登板だったが、それも対応してくれた。彼が『健康な状態の選手』として準備を行えるのは、今オフが初めて。登板間隔に7日、8日、9日といった十分な休養日を挟みながらローテーションを組めば、来季25から27試合に先発できない理由はないと考えている」とし、ゆとりを持ちつつも継続して起用できると明かした。

大谷は2022年に、28試合に先発し166イニングを投げて規定投球回に到達。15勝9敗、防御率2.33、219奪三振の好成績。投手として過去最高の数字となったシーズンだ。打者としても34本塁打を放っており「二刀流」としてバランスが取れていた。来季は、この水準が一つの目安になるだろう。

3月には、ワールドベースボールクラシックへの出場も控えており、来季は今季以上のフル回転になることは必至。過酷な1年となりそうだ。