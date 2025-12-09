TXT¥Ü¥à¥®¥å¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ÈÈþ¤·¤µ¡ªÌ¾¸Å²°¤ÎÌë¤ò»¶ºö¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¸«³Ð¤¨¤¢¤ê¤¹¤®¤ëÉ÷·Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÄÌ¤ëÆ»¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¤ÎBEOMGYU¡Ê¥Ü¥à¥®¥å¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡Û①¥Ü¥à¥®¥å¡ÊTXT¡ËÌ¾¸Å²°¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥¯¥Þ¼ªË¹»Ò
¢£TXT¥Ü¥à¥®¥å¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ÇÈþ¤·¤µºÝÎ©¤ÄÅß¤ÎÌ¾¸Å²°¤ª»¶Êâ¥Õ¥©¥È
12·î6Æü¡¦7Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡ä IN JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿Èà¤é¡£¥Ü¥à¥®¥å¤Ï¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÌë¤Î³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥à¥®¥å¤Ï¹õ¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ë¥³ー¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¡£³¬ÃÊ¤ä¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óµ±¤¯³¹Ï©¼ù¤Ê¤É¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Ì¾¸Å²°¤Î³¹¤Î·Ê¿§¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¥Ü¥à¥®¥å¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÅß¤Î³¹Êâ¤¥Çー¥È¡É¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£ÆÃ¤Ë5ËçÌÜ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Ç¾¦ÉÊ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤È¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍ¥¤·¤¤»ëÀþ¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
6ËçÌÜ～8ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¸ø±é¥¢¥ó¥³ー¥ë°áÁõ¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡È¥¯¥Þ¡É¤Î³¨Ê¸»ú¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡¢¤³¤²Ãã¿§¤Î¼ªÉÕ¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ü¥à¥®¥å¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤¿É³¤òÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤ê¤È¡¢¥¥åー¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Åê¹Æ¤ÎBGM¤Ë¤ÏGreen Day¡Ê¥°¥êー¥ó¡¦¥Ç¥¤¡Ë¤Î¡ÖLast Night on Earth¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ò¥¥å¥ë¥ó¤È¤·¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈà»á´¶¶¯¤¹¤®¤Æ¿´Â¡¤Ë°¤¤¡×¡ÖËè²óÁª¶ÊÎÉ¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¸«³Ð¤¨¤¢¤ê¤¹¤®¤ëÉ÷·Ê¤Ç²£Å¾¡×¡Ö¥Ë¥¢¥ß¥¹ー¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄÌ¤ëÆ»¤Ë¥Ü¥à¥®¥å¤¬¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î¥¯¥Þ¼ª²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤«¤é¼Ì¿¿´ò¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TXT¡¢12·î10Æü¤Ë¤Ï¡ØFNS²ÎÍØº×¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê
TXT¤Ï12·î10ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø2025¡¡FNS²ÎÍØº×¡ÙDAY2¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£¿·¶Ê¡ÖCan¡Çt Stop¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢TAEHYUN¡Ê¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢ L¡ÇArc～en～Ciel¡ÖHONEY¡×¤Î¥«¥Ðー¥¹¥Æー¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£