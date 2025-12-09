1.飛んだり走ったり大運動会

夜に猫が走り回って大運動会をすることがあります。一心不乱に疾走したり、家具から飛び降りたり。多頭飼いの場合、猫同士で追いかけっこをすることもあるようです。夜中になると突然始まる大運動会に驚いたという飼い主さんも多いのではないでしょうか。

猫は、薄明薄暮性の生き物です。夜中に狩りをする習性があるため、暗くなると急に元気になります。昼間にたくさん眠って夜に活動するのは、猫にとっては自然なルーティンなのです。

ただし、日ごろの運動不足が夜中の大運動会につながるケースもあります。室内飼育の猫は、そもそも運動不足になりがち。そのフラストレーションを夜中に発散しているというわけです。

2.人間や同居猫と遊ぼうとする

夜になると、飼い主さんに甘えたり、同居猫や同居犬を遊びに誘う猫もいます。寝ている家族にそっと近寄り、しきりに擦り寄ったり、ニャーニャー鳴いたりします。人懐こくて甘えん坊の猫に多い行動です。

一方で、監視員のように飼い主さんをじっと見つめたまま動かない猫もいます。中には、一緒のお布団に入ってスヤスヤ眠る猫も。人間にくっついて眠ることで、安心したり、温かさを得ているのでしょう。

寝ているうちにお腹が空いて、飼い主さんを起こそうとする猫も。夜明け前に、前足で顔をチョンチョンされるという人もいるかもしれませんね。一生懸命アピールする猫はかわいいものですが、近所迷惑になるほど激しいと困ってしまうかもしれません。

3.室内を探検

家族が眠って家が静かになったら、探検に出かけるという猫もいるようです。部屋中を点検するように練り歩いたり、新しい家具や家電を調べてみたり、日中の疑問や謎を明らかにする大切な時間です。

とくに猫が気になるのは、家の中に新しく入ってきたもの。警戒心の高い猫は、見たことがないものをしっかり確かめたくなる習性があるためです。猫が興味を示すのは物だけではありません。新しいペットを迎えたときなどは、日中は気にしていないように装い、夜中にこっそり確かめに行くこともあります。

わざわざ夜中に探検するのは、日中は人間の気配や外の物音が邪魔で集中できないからでしょう。夜の冒険というとなんだかワクワクしてしまいますが、点検の過程で事故やトラブルが発生する可能性もあります。

取るべき安全対策

脱走防止対策

まず第一に、猫が部屋の外に出ないようにすることが大切です。扉にはペットゲートやダブルロックを利用して、脱走を防止しましょう。窓や網戸にも注意が必要です。猫は網戸を破くこともあるので、ネットやアクリルパネルなどを設置するのがおすすめです。

家具からの転落防止

猫は高いところが大好きです。夜中は人間が見ていないため、ついつい無茶をしがち。キャットタワーや大型家具の下にやわらかいマットを敷くことで、万が一飛び降りてしまったときの衝撃緩和になります。

また、就寝中は誤飲の危険性もあります。普段は興味を示さないものを噛んだり飲み込んだりする可能性があるため、貴重品や危険物は猫が取れない場所にしまっておきましょう。

まとめ

猫は、人間が寝ている間、思った以上に楽しんでいるようです。何をするかは性格によってさまざまですが、いずれにしても安心できる環境だからこそ満喫できるのでしょう。

それでも、あまりにうるさくて飼い主さんが寝不足になるのは困りもの。夜中の活動をなるべく抑えられるよう、日中に運動をさせたり、寝る前に一緒に遊ぶなどしてあげるのがおすすめです。

愛猫が何をしているか気になる方は、ペットカメラや見守りカメラを設置してみるといいでしょう。