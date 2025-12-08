農林水産省が発表したコメの平均販売価格が再び過去最高値を更新。そんななか、国内最大手の卸売業者がコメの価格について「暴落の可能性がある」と発言。なぜそんな可能性が浮上したのでしょうか？

止まらないコメ価格の高騰。きょう、横浜市のスーパーを訪ねると…

記者

「新米の千葉県産コシヒカリは5キロで5075円になっています」

この商品、9月の時点では4687円でしたが、10月に5075円に値上がりし、そのまま高止まり。

スーパーセルシオ和田町店 久保田浩二さん

「5キロ5000円という部分は高いなと、自分自身も感じながらも販売しています」

農林水産省によると、先月30日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キロで4335円。先月に記録した4316円を超え、過去最高値を更新しました。

60代

「また上がってましたよね、ちょっとガッカリです。昔は5キロで2000円が多かったけど、倍以上ですもんね」

食料品の高騰対策として、鈴木・農林水産大臣が進めているのが「おこめ券」などの配布。先週明らかになったことも…

鈴木憲和 農林水産大臣

「現状のおこめ券というのは特段、使用期限があるわけではありませんので、基本的にはどこかで使用期限を設けて対応していただくことになります」

来年9月末までの使用期限を設ける方針だというのです。

40代

「（おこめ券を）忘れて使わないというよりは、期限があったほうがいいのかなと思います。使っちゃおうっていう気になる」

こんな声も…

SNSより

「既存のおこめ券があるから新たに用意する必要がないとか言っておきながら」

「期限付きのおこめ券で買い急がせて、値崩れを防ごうとしているようにしか思えない」

なぜ、コメの価格は下がらないのでしょうか？

去年は「コメが足りない」から価格が高騰したはずですが、いま、販売店の倉庫を見せてもらうと…

記者

「左右も前後も、コメだらけですね」

渡辺米穀店 渡邊正明 店主

「ある程度、積んではいる時期ではありますけどね。今年は（コメが）余りそうな雰囲気。もう余っているという話が市場もどこもそういう話ですので」

“コメが余ってしまう”というのです。

国内最大手のコメ卸売業者「神明ホールディングス」の藤尾社長は、先週…

神明ホールディングス 藤尾益雄 社長

「6月末の民間在庫、多分これが過去にないぐらい最大になると思うんですよ。このままいけば暴落するのは間違いない。どこまで暴落するかはちょっと分からないんですけど、かなり暴落する可能性があると思っております」