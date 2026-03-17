178万回以上視聴され15万以上の「いいね」を獲得しているのは、食卓にひょっこり現れた子猫の可愛すぎる行動。視聴者たちは「変な声出ました」「はあ、、、尊い、、」「かわいい、もう、かわいいいい」と、一瞬で夢中になってしまったようですよ。 【動画：子猫に見つめられるパパ→顔を近づけてみたら…涙が出るほど尊い『やり取りの瞬間』】 お食事中のパパさん TikTokアカウント「m o k u」に投稿されたのは、キジシロの子猫