スーパーで販売されるコメの平均価格が、およそ半年ぶりに5キロ4000円を割り込みました。農林水産省によりますと、今月9日から15日までに全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より33円安い3980円でした。4000円を割り込むのは、およそ半年ぶりです。去年の秋に獲れたコメが多かったことや、価格の高騰で買い控えが起きたことなどから民間の業者が多くの在庫を抱え、価格の下落傾向が続いています。また