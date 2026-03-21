奨学金を返済しながら社会人生活をスタートさせた人にとって、「ふるさと納税」はお得な制度として耳にする機会が増えているのではないでしょうか。一方で、「まだ収入も多くないし、やりすぎると税金が増えるのでは？」「奨学金の返済に影響が出ないか？」といった不安を感じるのも自然なことです。 本記事では、ふるさと納税の仕組みと、奨学金返済中でも安心して活用するための注意点を解説します。 ふるさ