「令和の米騒動」以降、日本人のコメ離れがさらに加速している。米価高騰でパンやパスタに切り替える消費者が急増する一方、本来は米を守るために設計されたはずの生産調整政策が、皮肉にも米市場そのものを縮小させてきた可能性がある。米価を上げればコメ離れが進み、下げれば農家が立ち行かなくなる--どちらに舵を切ってもうまくいかないこの構造的矛盾は、なぜ生まれたのか。後編では、意外なところに潜むコメ離れのもう一つの