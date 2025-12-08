BARBEE¡¡BOYS¡¡KONTA¤¬»Í»è´°Á´Ëãáã¤ò¸øÉ½¡¡²»³Ú³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¡Ö¤»¤á¤Æ±´¤¦¤³¤È¤Ë¡×
¡¡1980Ç¯Âå¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖBARBEE¡¡BOYS¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎKONTA¡Ê65¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢»Í»è´°Á´Ëãáã¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¦´Ø·¸³Æ°Ì¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö²áÆü¡¢ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¡¢°å»Õ¤«¤é¡ÖÌ¿¤Ï±Ê¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¸¤±ä¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡Ä¤È¤Ï¤¤¤¨»Í»è¤Ï´°Á´Ëãáã¡×¤È¾×·âÅª¤ÊÊó¹ð¡£ÍýÍ³¤Ê¤É¤Ï¾Ü¤·¤¯ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¸ª¤«¤é¾å¤Ï»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤¿¤À¤ÎË¹»Ò³Ý¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤Æ±´¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¡¢µ¤¾æ¤Ë·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥É¥é¥à¤Î¾®¾Â½ÓÌÀ¤ÎÍ¦Âà¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖKONTA¡¡¡ÊVo.¡õ¡¡SAX¡Ë¤ÏÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¤·¡Ö¡ØBARBEE¡¡BOYS¡¡4¡¡PEACE¡Ù¤Ï¡¢KONTA¡¢°É»Ò¡¢¤¤¤Þ¤ß¤Á¤È¤â¤¿¤«¡¢ENRIQUE¤Î4Ì¾¤Ë¤è¤ê¡¢BARBEE¡¡BOYS¤Î³Ú¶Ê¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê·Á¤À¡×¤Èº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡KONTA¤â¡Ö¡ÖBARBEE¡¡BOYS¡¡4¡¡PEACE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤³¤½¿á¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¤ì¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤â¤Ã¤«Ï£À®¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ø¤Î°ÕÍß¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖBARBEE¡¡BOYS¡×¤Ï84Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£KONTA¤È°É»Ò¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÃË½÷¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£89Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤è¡×¤ÏÀ°È±ÎÁ¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ë¤â»È¤ï¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£92Ç¯¤Ë°ìÃ¶¡¢²ò»¶¤·¤¿¤¬¡¢03Ç¯¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¸ÂÄê¤ÇºÆ·ëÀ®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¡£ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£