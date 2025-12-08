この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

背中の激痛、実は「背骨のズレ」が原因かも？“関節を押し込んではめ直す”神業とは

整体師の角田紀臣氏が、自身のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」で「【激変】すべての原因は関節ズレと筋膜癒着だった!?アキレス腱までケアして全身整う神整体【木下典明さん】」と題した動画を公開。元アメリカンフットボール選手の木下典明氏をゲストに迎え、長年の身体の不調の原因である関節のズレを施術によって改善していく様子を披露した。



動画で角田氏は、木下氏が抱える背中の痛みに対し、「背骨が曲がっている」ことが原因だと指摘。ズレた骨を元の位置に「押し込んではめ直す」と解説しながら施術を行った。

施術中に「ゴリッ」と音が鳴ると、それまであった痛みが嘘のように消え、木下氏も驚きの表情を見せた。この方法は、うつ伏せになれない妊婦や高齢者にも横向きで施術が可能であるという。



次に、木下氏が現役引退後に悩まされたという脳震盪のような症状について、角田氏は首の関節のズレが関係している可能性に言及した。氏によると、首の関節がズレると、それを守ろうとして周りの筋膜が硬直し、その中を通る交感神経が圧迫されることで自律神経障害が引き起こされることがあるという。

実際に首の関節を矯正すると、圧痛が即座に消失し、硬くなっていた首周りが柔らかくなった。



施術後、身体のバランスが整ったかを確認するために力比べを行うと、施術前は力が入らなかった腕に、反対の腕と遜色ないほどの力が入るようになり、木下氏は「全然違う」と自身の変化に驚愕した。

角田氏は、関節が正しい位置に戻ることで、身体が本来持つパフォーマンスを最大限に引き出せると説明した。



今回の施術は、アスリートだけでなく、多くの人が抱える身体の不調にも関節のズレが関係している可能性を示唆している。長引く痛みに悩んでいる方は、一度自身の関節の状態を見直してみてはいかがだろうか。