3ÅÙ¤Î»ØÌ¾Ï³¤ì¢ªNPBµåÃÄ¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡È¶ìÏ«¿Í¡É¤ËÃ¦Ë¹¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥ê¥ó¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö2025¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×·è¾¡Àï
¡¡ÂçÉñÂæ¤ÇºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£ÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï7Æü¤Ë·è¾¡Àï¤ò·Þ¤¨¡¢JABAÁªÈ´¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿»³ÅÄ·òÂÀÆâÌî¼ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬NPBÁªÈ´Áê¼ê¤Ë3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡Ö·ë¶É¥¤¥¤¤È¤³¤í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÃË¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÊ¨¤Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡Ö5ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó¤Ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³¸ýÎ÷²¦Åê¼ê¤«¤éº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¸å»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿ÊÎÝ¤·¡¢ÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤âº¸Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¤Î8²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸¢ÅÄÎ°À®Åê¼ê¤«¤éÃæ±Û¤¨2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¡£·è¾¡ÂÇ¤ËÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÏÂçºå¶Í°þ¹â3Ç¯»þ¤ËÆ±µéÀ¸¤Îº¬Èø¹·¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢Æ£¸¶¶³Âç¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ©Âç¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢1Ç¯À¸¤Î½Õ¤Ë°ìÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÂÇÎ¨.375¡¢2ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£4Ç¯»þ¤Ë¤ÏÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÆüËÜÀ¸Ì¿¤ËÆþ¼Ò¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤éÆóÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ò¶ØÇ¯¤Îºòµ¨¡¢º£µ¨¤È¤â¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤º¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¥×¥íÁê¼ê¤Ë°ÕÃÏ¤Î°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿Â¸ºß¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢·è¾¡¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÈ¯´ø¤·¤¿¥¹¥¿¡¼À¤Ë¡Ö»³ÅÄ·òÂÀ¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖºÇ¸å¤ËËÜÎÎÈ¯´ø¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»³ÅÄ·òÂÀ¤µ¤ó¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤Æ¤ï¤¤¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡Ö»³ÅÄ·òÂÀ¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµã¤¤½¤¦¤À¤ï¡×¡Ö»³ÅÄ·òÂÀ¡ª¡¡´èÄ¥¤ì¡ª¡¡¥Þ¥ê¥ó¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡×¤Ê¤É¤ÈSNS¾å¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë