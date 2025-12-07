「職場でのモヤモヤ・イライラが消えた」

「自分のチームが好きになった」

「会議好きな人」ほどリーダーに向いていない？

職場に1人は必ずいる「すぐ会議を開きたがる人」。

リーダーの肩書を持っていながら、朝会、定例、振り返り、戦略ミーティング……と、とにかく会議づくめ。

ですが、会議の数とチームの成果は比例しません。

むしろ、「成果が出ないから会議に逃げている」可能性すらありますあ。

たとえば、進捗の遅れを話し合うだけで終わる会議。

実質的に何の対策も決まらず、メンバーの士気だけが下がっていく。

そんなミーティングを繰り返していては、チームは疲弊する一方です。

会議は「思考停止リーダー」の逃げ場である

会議を開けば何か仕事をした気になります。

しかし、実際には「自分で意思決定しない」「責任を取りたくない」リーダーが、集団の場に逃げ込んでいるだけ、というケースも珍しくありません。

本来、リーダーは「意思決定の矢面に立つ存在」です。

誰かに背中を押されなければ動けない人に、チームを率いる資格はありません。

安易な会議の多用は、「決められない上司」とメンバーに見なされるリスクさえあります。

優れたリーダーは「仕組み」で動かす

それでは、優れたリーダーはどうしているのでしょうか。

答えは明快です。

「会議を最小限にとどめ、仕組みでチームを動かす」

事実、成果を出すチームは、毎週決まった曜日・時間に短い定例を挟む程度で、それ以外はチャットや仕組み化されたルールでほとんどの意思決定が進んでいきます。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

会議でチームをまとめようとするのは、リーダーとしては二流。

優秀なリーダーは「決まった手順とルール」を徹底させ、会議なしでもメンバーが自走する状態をつくる。

――『リーダーの仮面』より

会議は、必要最低限でいいのです。

それよりも大事なのは、「会議を開かずとも物事が進むようにする」こと。

これがリーダーとしての本質的な役割なのです。

「仮面をかぶってでも、意思決定し、仕組みを整え、会議の回数を減らす」

リーダーは仮面をかぶりましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）