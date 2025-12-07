とにかく残念なリーダーは「会議をやりたがる」。では、優れたリーダーは何をする？
安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。
「会議好きな人」ほどリーダーに向いていない？
職場に1人は必ずいる「すぐ会議を開きたがる人」。
リーダーの肩書を持っていながら、朝会、定例、振り返り、戦略ミーティング……と、とにかく会議づくめ。
ですが、会議の数とチームの成果は比例しません。
むしろ、「成果が出ないから会議に逃げている」可能性すらありますあ。
たとえば、進捗の遅れを話し合うだけで終わる会議。
実質的に何の対策も決まらず、メンバーの士気だけが下がっていく。
そんなミーティングを繰り返していては、チームは疲弊する一方です。
会議は「思考停止リーダー」の逃げ場である
会議を開けば何か仕事をした気になります。
しかし、実際には「自分で意思決定しない」「責任を取りたくない」リーダーが、集団の場に逃げ込んでいるだけ、というケースも珍しくありません。
本来、リーダーは「意思決定の矢面に立つ存在」です。
誰かに背中を押されなければ動けない人に、チームを率いる資格はありません。
安易な会議の多用は、「決められない上司」とメンバーに見なされるリスクさえあります。
優れたリーダーは「仕組み」で動かす
それでは、優れたリーダーはどうしているのでしょうか。
答えは明快です。
「会議を最小限にとどめ、仕組みでチームを動かす」
事実、成果を出すチームは、毎週決まった曜日・時間に短い定例を挟む程度で、それ以外はチャットや仕組み化されたルールでほとんどの意思決定が進んでいきます。
『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。
優秀なリーダーは「決まった手順とルール」を徹底させ、会議なしでもメンバーが自走する状態をつくる。
――『リーダーの仮面』より
会議は、必要最低限でいいのです。
それよりも大事なのは、「会議を開かずとも物事が進むようにする」こと。
これがリーダーとしての本質的な役割なのです。
「仮面をかぶってでも、意思決定し、仕組みを整え、会議の回数を減らす」
リーダーは仮面をかぶりましょう。
（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。