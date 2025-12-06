ダウンタウンの松本人志が６日、インターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信に登場し、実の兄・松本隆博と共演した。１１月１日に、松本が約１年１０か月ぶりの復帰を果たした生配信以来、同プラットフォーム２度目の生配信。今回はゲストが登場し、松本人志のモノマネ芸人のＪＰも出演した。

前回に続き、同チャンネル年額プランで登録し、抽選で選ばれた会員が都内スタジオに招待され、生の「ＬＩＶＥ＋」を楽しんだ。

オープニングで登場したのは、松本ではなく、まさかのＪＰ。松本のモノマネで１１月１日の初回の生配信の松本の様子を見事に再現。その完成度の高さに、観客からも歓声と笑いが沸き起こった。

さらに、２年間のＪＰ自身の境遇もトークに織り込みながら「これから再ブレイクを狙うＪＰをよろしくお願いしまーす」と呼びかけ、最後に「まっちゃん、おかえりー！」と叫んでＪＰの出演は終了した。

この映像はこの日、事前に撮影されたＶＴＲだった。約１０分間のＶＴＲ終了後、松本が生配信で登場。前回同様、観客の大きな歓声に包まれる中、「あいつ腹立つなー！」と第一声。自身のリアルなモノマネに「結構むかついています」と言いつつ、「また（モノマネが）ブラッシュアップされている」とＪＰをたたえた。

フリートークでは、前回の生配信中に視聴者から３万６０００通の質問やメッセージが届いたことが明かされ、松本がその中からいくつかの質問に回答。「人生で一番面白かった時期は？」「今年の漢字を松本さんが決めるとすれば」「ダウンタウン＋で行きたい地方はあるか」といった質問に笑いを交えて答えた。

配信内ではオリジナルコンテンツの紹介も。１つ目は、来年１月配信予定の「落ちれ」。落とし穴らしきスペースが１００個ある中、９９の偽物を見抜いて本物の落とし穴に「落ちれ」たらクリアとなる大型の新企画。２つ目は、出演者が１人でドライブしながら大好きな歌を熱唱する「サビドラ」。３つ目は、視聴者参加型の大喜利企画「お笑い帝国大学（ＯＩＵ）」だ。

４つ目は緊急で考えたという企画「ＤＯＷ＋ＧＯ（ダウプラゴー）」。同企画はとある街中に出現する芸能人の写真をこっそり撮影してＸに投稿するという視聴者参加型の新企画だという。配信では、１２月７日に東京・葛飾区亀有に、あぁ〜しらきが出現することが明らかにされた。この投稿写真も２０日の生配信で紹介される予定で、最優秀写真には、最高の名誉を讃えて「ダウプラピューリッツァー賞」が授与され、豪華賞品が贈られる予定だ。

配信の終盤、ビッグゲストが駆けつけてくれた、とアナウンスが入ると、ステージに現れたのは、なんと松本の兄、隆博。松本の「うちの兄貴やないかい！」との突っ込みに対し、隆博さんは「兄ちゃんプラスのコーナーいつ始まるんかな、と思っていた」と返した。

２人が会うのは７、８年ぶりとのことで、隆博さんが「おかん」から預かった手紙を取り出して読み上げると、松本は照れ交じりながら、真剣な表情で聞き入っていた。

その後、隆博はギターを手に、オリジナルソング「親友」と「尼崎なオカン」の２曲を披露し、約８０分の生配信は終了した。