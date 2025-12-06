第105回全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。島根県代表の石見智翠館は、35大会連続35度目の出場となるが、複雑な思いを胸に大会に挑む。

今大会の島根県予選では、合同チームが部員不足で出場を辞退したため、参加1チームになり、試合を行わず代表に決まった。昨今、問題視されているラグビー人口の減少がもたらしたもので、石見智翠館の出場は自動的に決まってしまった。

抽選会に参加した同校のHO中尾槇之介主将は「寂しい思いはありました」と率直な思いを語ったが「島根の代表として切り替えてやっていこうと思います。目標のベスト8に向けて準備したい」と抱負を口にした。また、1回戦では早稲田実業（東京第2）との対戦が決まった。

全国大会に出られる喜びもあるが、県予選を“勝ち上がった”という仲間との思い出はない。複雑な思いを背負わせることは翻意ではないが、裏には苦難の実情もある。

島根県高等学校体育連盟ラグビー専門部の安藤哲治委員長は「何とか選手が集まってくれればと思っていたが、難しかった。来年以降も絶望的な状況は変わらない」と、異例の事態となった先月に語っていた。

3年前の鳥取県予選で参加チームが負傷などで人数不足となり、倉吉東が1試合も戦わずに代表に決まった例がある。