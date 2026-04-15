大阪府警捜査４課の警察官が捜索時に捜査対象の男性らに暴行した事件で、大阪地裁は１５日、特別公務員暴行陵虐罪に問われた元巡査部長の関坂祐二被告（４２）と元巡査長の溝畑一成被告（３４）にいずれも拘禁刑１年、執行猶予３年（求刑・拘禁刑１年）を言い渡した。判決によると、両被告は他の警察官２人（公判中）と共謀。昨年７月１５日夜〜１６日未明、性風俗店に女性を紹介したとする職業安定法違反容疑で大阪市西区のレ