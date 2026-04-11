大阪・ミナミでタクシーが歩道に突っ込み、女性２人がけがをしました。 【写真を見る】【速報】大阪・ミナミでタクシーが歩道に突っ込む…５０代運転手「前を見ていなかった」女性２人が軽傷で命に別状なし いずれも軽傷で、命に別状はないということです。 １１日午後４時半ごろ、大阪市中央区の相合橋の近くで「タクシーが人に突っ込んだ」と消防に通報がありました。 警察によりますと、タクシ