ボクシング」（１３日、後楽園ホール）大橋ジム主催興行で、アマチュア４９勝無敗で世界ユースなど９冠の藤木勇我（１８）＝大橋＝がセミ前に公開プロテストを行った。日本ライト級８位の日本ユース王者・橋本舞孔（２１）＝ＤＡＮＧＡＮ＝と３ラウンドのスパーリングをそつなくこなし、Ｂ級（６回戦）で合格。６月１０日の後楽園ホール大会のメインイベントで予定されていたデビュー戦が正式に決まり、ＷＢＯアジアパシフィ