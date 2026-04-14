大阪・関西万博の開幕から1年、閉幕から半年です。成功ムードの裏で残された課題も浮き彫りとなってます。万博の会場内外で活躍していた電気で走る「EVバス」。万博のために税金も投入され購入された車両ですが、いまは止まったままで放置されているというのです。“負の遺産”となってしまうのでしょうか？【写真を見る】鳥のフン？も…野ざらしにされた100台以上の万博EVバスEVバスが“負の遺産”に?放置された135台13日午後、報