松竹は14日、同日開催の取締役会で、大阪松竹座ビル解体工事の着手を決議したと発表した。【画像】大阪府の吉村洋文知事、大阪松竹座めぐる報道に言及（全文）「大阪松竹座ビル解体工事の着手に伴う特別損失の計上に関するお知らせ」として、明らかにしたもの。「当社が保有する大阪松竹座は新開場からおよそ30年の経過に伴う諸設備の老朽化等により、現施設のままでの劇場運営は困難となりました。当社は、大阪松竹座（劇場