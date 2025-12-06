食楽web

●香り高いスパイスの余韻が魅力のスパイスカレー。今回は大阪で愛され続ける名店をご紹介。街ごとに異なる味わいが楽しめる、この地ならではの奥深い世界をぜひ！

ひと口ごとに広がる奥深い香りと、創意あふれる味わいが楽しめるスパイスカレー。複雑でありながら、軽やかな刺激もおいしさですよね。

大阪には、そんなスパイスカレーの魅力を存分に堪能できる名店が数多くそろっています。今回は、その中から3店をご紹介。お気に入りの一皿を探しに行ってみませんか？

大阪・西淀川区のパキスタン料理店『大阪ハラールレストラン』の金曜限定ランチビュッフェ

パキスタンのほか、インドネシア、エジプトなど世界各国にルーツを持つムスリムたちが礼拝の後に訪れるので、本場の味がいただけます

西淀川区にある『大阪ハラールレストラン』は、ムスリム向けパキスタン料理の人気レストラン。大阪マスジド（イスラム教の礼拝施設）の目の前にあり、ハラール料理（イスラム教の戒律に則って作られた料理）を提供しています。

左から、チキンコルマ、マトンカレー。チキンビリヤニやサラダ、ひよこ豆のカレーなどが選べる。セット1,100円から

本場の本格的な味が楽しめる同店。チェックしたいのは金曜日のランチビュッフェ。数種類のカレーにプラオ（炊き込みご飯）、ナーン、ライス、パコラorデザートが楽しめます。週末はビリヤニなどのスペシャルメニューも登場！

上から時計回りにチキンビリヤニ、チキンコルマ、ひよこ豆のカレー、マトンカレー、真ん中にあるのはミックスベジパコラ（野菜のかき揚げ）

どのカレーもとても香り高く、スパイスもしっかり。ビジュアルは似ていますが、使っている素材によって、味ははっきりと違います。そして本場の味は、とてもおいしい！ビュッフェなので、気に入ったカレーはもちろんおかわり自由。スパイスカレーは軽やかなので、いろいろと味わうことができますね。

ビュッフェのメニューは毎週変わります。お腹いっぱいになっても、ついおかわりしたくなる最高のパキスタン料理。礼拝が終わると混みあうため、金曜に訪れる際は11時～13時前がおすすめです。

●SHOP INFO

大阪ハラールレストラン

住：大阪府大阪市西淀川区大和田4-13-2

営：11:00～15:00、17:00～22:00 ※ラマダン期間中は営業時間を変更

休:無休

『セイロンカリー』の週末限定「スペシャルアンブラ」は “バナナの葉っぱ料理”！

メディアなどでよく見かける、バナナの葉っぱに包まれた南国料理

大阪の中心に「バナナの葉っぱに包まれた南国料理」が食べられるお店があります。それが、大阪ミナミの長堀橋の『セイロンカレー』の土日限定メニュー「スペシャルアンブラ」です。

テンションが上がる見た目の土日限定メニュー「スペシャルアンブラ」。ふわっとした食感のビリヤニ風ごはんはココナッツの香り

バナナの葉っぱの中身の基本はごはん。オプションで、そこに添えるカレーを選べるというメニューです。今回は、定番のチキンカレーと鹿肉のカレーをチョイス。基本のお米は、アジアンな香りで辛さはなく、ビリヤニのようなテイスト。周辺の副菜をのせ、カレーをかけるのが基本的な食べ方だそう。

しっかりとした鹿肉がごろっと入っています

少し甘めなごはんに対して、カレーはかなり辛め。鹿肉は脂分をほとんど感じませんが、よく煮込まれていて柔らかく、噛むほど中からコクが。ヘルシーなのに旨味たっぷりです。ライスとカレーのハーモニーで「アンブラ」の複雑さは増し、さらに南国のカオスへ。一口として同じ味がなく、最後まで本場の世界観が楽しめます。

●SHOP INFO

セイロンカリー

住：大阪府大阪市中央区南船場1-13-4 フロントラインビル 1F

TEL：06-6125-5434

営：11：00～15：00（L.O. 14:30）、18:00～22:00（L.O. 21:30）

休：なし

＠ceylon.curry

洞窟に潜入するワクワク感！ 洞窟バー『One Curry BAR M’s』の飯ごうカレー

桃がごろごろと入った見た目もかわいい「ピーチ＆ミルクケーキ」580円

大阪の南港ポートタウン線ニュートラムの平林駅。海辺の駅に漂う潮の香りを感じながら数分歩いたところに、カレーがいただける世にも不思議な洞窟バー『One Curry BAR M’s』があります。

冒険心をくすぐられる入口

扉の向こうは想像以上の洞窟感。階段をのぼります ［食楽web］

壁と天井は岩風のゴツゴツした質感、かなり暗めな中を2階にあるお店へ。大岩のオブジェのために少し通りづらいところも、テンションが上がります。辿り着いた先はおしゃれなバーで、ドリンクはもちろん、お目当てのカレーもスタンバイ。ただ、一般的なお皿に盛っての提供と別に、飯盒（はんごう）を使った方法も選べます。

不定期カレー 飯盒タイプ1,300円から。こちらは別途チーズトッピング。カレーはチキンか日替わりで選べます

中身のカレーはチキンか日替わりで選択可。この日は日替わりカレーの燻製豚肉を選んで、チーズをトッピング。飯盒は2層構造で、上にカレー、下にご飯が入っています。ご飯は竹炭入り。

飯盒からご飯をすくってカレーに浸したり、食べ方は自由

カレールーはやや酸味があり、スパイシーな辛口。燻製豚肉は分厚く食べ応え十分です。口の中で旨みと辛さの余韻が長く続き、ドリンクに注文したラムネとよく合いました。スパイスが効いているので、食べ終わる頃には額にうっすらと汗が。

バーなので、お酒は充実のラインアップ。飲んだ後の締めカレーにも良さそうです。大阪らしいエンタメ感もある同店。洞窟と飯盒という、他にはない組み合わせを体験してみてください。

●SHOP INFO

One Curry BAR M’s（ワン カリー バー エムズ）

住：大阪府大阪市住之江区平林南2-6-7

TEL：06-7507-2335

営：11:00～15:00（L.O.14:30）、17:00～23:00（L.O.22:30）

休：火曜

https://onecurry-barms.owst.jp/