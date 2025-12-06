¡Ö¤½¤ì²Ä°¦¤¤♡¡×¤Ã¤ÆË«¤á¤é¤ì¤½¤¦¡ª¡ÚZARA¡ÛÂç¿Í¤¬³ó¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡ª¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥Á¥ãー¥à¡×
¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ãー¥à¡£¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤â¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤ß¤½¤¦¤Ê¥Á¥ãー¥à¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¤Ò¤È¤Ä²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¿·Á¯¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í½÷À¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢ZARA¤Î¥Á¥ãー¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²Ä°¦¤¤¥Ïー¥È¥Á¥ãー¥à¤Ï¥â¥Î¥Èー¥ó¤Ç´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ë
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ïー¥È¥Á¥ãー¥à¥ー¥ê¥ó¥°¡×\2,190¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ïー¥È¤Î¥Á¥ãー¥à¤È¥ー¤Î¡¢¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥Ñー¥Ä¤¬ÍÉ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥Ïー¥È¤È¥Ñー¥ëÄ´¤Î¥Ñー¥Ä¤¬¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î¿§»È¤¤¤È¥á¥¿¥ë¥Ñー¥Ä¤¬¡¢´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤á¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Íî¤ÁÃå¤¥«¥éー¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Õ¤ï¤â¤³¥Á¥ãー¥à
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¥Î¥Ã¥È¥Á¥ãー¥à¡×\2,190¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥§¥¤¥¯¥Õ¥¡ー¤Î´Ý¤¤¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¥ì¥¶ーÄ´¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥ãー¥à¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¥ì¥¶ーÄ´¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤Û¤É¤è¤¯°ú¤Äù¤á¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤Î¥Ü¥ë¥Éー¤Î¤Û¤«¡¢¥Ùー¥¸¥å¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥«¥éー¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥á¥¿¥ë¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ù¥ë¥È¥ëー¥×¤Ë¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¾åÉÊ¤Ëµ±¤¯¥Óー¥º¥Á¥ãー¥à¤Ç°ìµ¤¤Ë¹¤È´¤±
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥ì¥ª¥Ñー¥É¥Á¥ãー¥à¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ò¥ç¥¦¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Óー¥º¥Á¥ãー¥à¡£¥´ー¥ë¥É¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Óー¥º¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥¥é¥Ã¤Èµ±¤¯¥Óー¥º¤¬¾åÉÊ¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£¿É¸ý¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤½¤¦¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¸ÄÀ¤¬¸÷¤ê¡¢¤Ò¤È¤ÄÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤¬°ìµ¤¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ëËÜ³ÊÇÉ¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥ß¥Ë ¥·¥Æ¥£ ¥Á¥ãー¥à ¥Ð¥Ã¥°¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹õ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥À¥Ö¥ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¼ÂºÝ¤Ë³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¹â¤µ5cm ¡ß Éý8cm¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Ô¥¢¥¹¤ä»ØÎØ¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤òÆþ¤ì¤Æ»ý¤Á±¿¤Ù¤½¤¦¡£¥«¥é¥Ó¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¶â¶ñ¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÉÕ¤±¤Ï¤º¤·¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Natsumi.N